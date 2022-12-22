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تصرفات "الشيف نصرت" خلال تتويج الأرجنتين تتسبب بأزمة.. والفيفا يتحرك

منذ 46 دقيقة
آخر تحديث: 22 - ديسمبر - 2022 10:17 مساءً
الشيف نصرت

الشيف نصرت

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لا يبدو أن التصرفات الغريبة التي شاهدها الملايين للشيف التركي المشهور “نصرت غوكشيه” خلال تتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022 في قطر، ستمر مرور الكرام، خاصة بعد كمية الانتقادات التي طالت تواجده في هكذا فعالية عالمية، إضافة إلى حمله لكأس العالم أيضاً.

الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، كشف (الخميس 22-12-2022) عن إجراء تحقيق عن كيفية وصول “الشيف نصرت” إلى أرضية الملعب أثناء تتويج الأرجنتين واحتفال لاعبيها بكأس العالم.

ويمتلك نصرت سلسلة مطاعم فاخرة في الولايات المتحدة، وقد ذاع صيته بسبب أسلوبه في تحضير اللحوم وتوابلها، وجذب إلى مطعمه العديد من مشاهير السياسة والرياضة والفن لتناول قطع “الستيك”.

والتقطت الكاميرات محاولات نصرت المستميتة التقاط صورة مع ليونيل ميسي وإصراره على ذلك رغم تجاهل ميسي له أكثر من مرة، ثم نجح أخيرا على ما يبدو في ذلك، رغم أن تعبيرات وجه ميسي توحي أنه لم يهتم كثيرا.

ونشر الطباخ صورا له مع ميسي ولاعبين آخرين على حسابه في إنستغرام، ومقطعا وهو يؤدي حركاته الشهيرة أثناء تحضير “الستيك”.

وأثار هذا الموقف رفضا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض عن سبب تواجده في هذه المنطقة من الأساس والتقاط الصور مع لاعبين بل وحمل الكأس.

وقال متحدث باسم الفيفا لشبكة “سكاي سبورتس” إن دخول نصرت إلى أرض الملعب “غير مصرح به”، وتنص قواعد الفيفا على أنه لا يسمح إلا للفائزين بكأس العالم ورؤساء الدول بلمس الكأس خلال الحفل الختامي.

وأضاف: “بعد مراجعة الحادثة، يعمل الفيفا على تحديد طريقة وصول أفراد إلى أرض الملعب بشكل غير مبرر بعد الحفل الختامي في استاد لوسيل في 18 ديسمبر. وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب.”

    المصدر :
  • الحرة

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