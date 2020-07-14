تصرف صادم من لاعب شالكه

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

وجّه شالكه تحذيراً للاعبه الويلزي الشاب رابي ماتوندو، بحسب ما أفاد مسؤول في نادي كرة القدم الألماني، على خلفية ظهوره وهو يؤدي تمارين رياضية بقميص الغريم بوروسيا دورتموند.

وقال المدير الرياضي لشالكه يوخن شنايدر لوكالة “سيد” الرياضية الألمانية المرتبطة بـ”فرانس برس”: “لقد أوضحت لرابي ماتوندو عبر الهاتف، رأيي بتصرف غير مدروس كهذا”.

وأضاف: “هو في التاسعة عشرة من العمر، لكن على رغم ذلك، لا يجب ان يحصل أمر كهذا. قلنا له بوضوح إن عليه ان يظهر رد الفعل المناسب لسوء تصرفه على أرض الملعب وخارجه”.

ونشرت صالة رياضية في العاصمة الويلزية كارديف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لماتوندو وهو يقوم بتمارين بدنية مرتدياً قميصاً لدورتموند يحمل اسم لاعب الجناح الإنكليزي الشاب جايدون سانشو.

وأثارت الصورة التي تم سحبها في وقت لاحق، انتقادات واسعة من مشجعي شالكه، على خلفية التنافس الحاد بين ناديي “إقليم الرور” في غرب ألمانيا.

ودعا مشجعون ماتوندو إلى “الخروج من الباب”، في إشارة إلى الرحيل عن النادي طالما انه يفضل ارتداء قميص يحمل ألوان غريمه اللدود.

وعلى رغم التنافس بين الفريقين، تجمع صداقة شخصية بين ماتوندو وسانشو البالغ من العمر 20 عاما.

وانضم الويلزي إلى صفوف شالكه في كانون الثاني 2019 مقابل 10 ملايين أورو (11 مليون دولار) آتيا من مانشستر سيتي الإنكليزي، حيث نشأ في صفوف أكاديميته الى جانب سانشو.

وتعاقد دورتموند مع سانشو في صيف العام 2017. وترجح تقارير صحافية ان اللاعب الذي برز بشكل كبير هذا الموسم مع 17 هدفا ومثلها من التمريرات الحاسمة في البوندسليغا، قد يكون في طريقه للرحيل عن الفريق خلال الصيف، مع اهتمام أندية عدة به منها مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وحل دورتموند في هذا الموسم وصيفا لبايرن ميونيخ، الذي توج باللقب للموسم الثامن تواليا، بينما أنهى شالكه الموسم في المركز 12، بعدما فشل في تحقيق أي فوز في مبارياته الـ16 الأخيرة في الدوري.