السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022 |
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تصرف لا يصدق من سيدة لمعاقبة زوجها على خيانته

منذ 7 دقائق
صحف- تعبيرية

صحف- تعبيرية

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كثيرا ما نسمع قصص عن الخيانة الزوجة وردة فعل الزوجات، ولكن هذه المرة قد تختلف ردة الفعل عن أي قصة سابقة ومشابهة.

ابتكرت سيدة أسترالية طريقة جديدة للفت الانتباه إلى خيانة زوجها لها، حيث قررت أن تفضحه على صفحات الجرائد، فقامت بحجز إعلان على صفحة كاملة بهدف إعلام المدينة بالخيانة المزعومة.

ووفق صحيفة ”نيويورك بوست“ الأمريكية، فقد قررت الزوجة التي تدعى جيني فضح خيانة زوجها المدعو ستيف، عبر الصحيفة المحلية الخاصة بمنطقة ”ماكاي ووايتسانديز“.

وجاء في الإعلان الذي نشر عبر الصحيفة وبأحرف كبيرة: ”عزيزي ستيف أتمنى أن تكون سعيداً بها.. الآن ستعرف البلدة بأكملها كم أنت غشاش قذر. من جيني“، فيما كتبت ملاحظة في الإعلان الانتقامي تقول: ”لقد اشتريت هذا الإعلان باستخدام بطاقتك الائتمانية“.

ذلك الإعلان أثار اهتمام السكان المحليين الذين أرادوا معرفة مزيد من فضيحة البلدة الصغيرة، حيث انهالت المكالمات الهاتفية على الصحيفة ممن يريدون معرفة مزيد من التوضيح.

واضطر محررو الصحيفة إلى الانتقال إلى موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ لإبلاغ الجمهور بأنهم لن يفصحوا عن مزيد من التفاصيل حول صاحبة الإعلان، لافتين إلى أن المعلنة قامت بحجز الإعلان عبر بوابتهم على الانترنت، لكنهم لم يكشفوا عن المبلغ الذي حاولت دفعه من بطاقة زوجها الائتمانية.

وأكدوا: ”لا نعرف من هو ستيف، لكن من الواضح أنه كان سيئاً للغاية“، فيما حاز انتقام الزوجة إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت إحدى النساء تقول: ”آه، أتمنى أن أفعل ذلك عندما تركني زوجي من أجل امرأة أخرى“. وقال معجب آخر: ”آمل أن يكون خارج حياتك الآن. واصلي يا فتاة“.

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