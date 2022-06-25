الأحد 26 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
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تصريحات الانتقام قد تحرم محمد صلاح من الانتقال لريال مدريد

منذ دقيقتين
محمد صلاح

محمد صلاح

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أفادت تقارير صحفية بأن فرص المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي المقبل.

محمد صلاح كان قد أكد قبيل نهاية الموسم الماضي استمراره مع ليفربول في الموسم المقبل (الأخير في عقده مع النادي)، رغم عدم الوصول لاتفاق حول التجديد، بعد مفاوضات استمرت لفترة طويلة.

صحيفة “الصن” البريطانية قالت إن إدارة ليفربول أبدت مرونة أكبر بخصوص بيع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بشرط الحصول على مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني، حيث لا ترغب إدارة النادي الإنجليزي في التخلي عنه مجانا بعد نهاية عقده في 2023.

انفتاح ليفربول على بيع صلاح أعاد الحديث عن احتمالية انتقال النجم صاحب الـ30 إلى ناد أوروبي كبير، وجاء ريال مدريد بين الوجهات المقترحة، خاصة في ظل سعي النادي الملكي لدعم هجومه بعد الفشل في ضم الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينج هالاند.

لكن حسب ما ذكرته صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن التصريحات السابقة لمحمد صلاح عن الانتقام من ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، قد تعرقل إتمام الصفقة.

وكان صلاح أكد رغبته في الانتقام من ريال مدريد في نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، الذي خسره النجم المصري مع ليفربول (0-1) وأحدثت تصريحاته حالة كبيرة من الجدل بعدما كررها في عدد كبير من المناسبات.

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