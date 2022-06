تصريح الامير وليام عن الحرب لم يمر مرور الكرام

بعد تصريحات الامير البريطاني وليام حول الحرب الروسية والاوكرانية، في اعتباره ان اراقة الدماء في اوكرانية غريبة على اوروبا، ولا تشبه الصراعات التي تحدث في قارتي آسيا وإفريقيا، وذلك في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء الوطنية للمملكة المتحدة على لسان وليام خلال زيارته وزوجته كيت ميدلتون متطوعين في المركز الثقافي الأوكراني في لندن، هذا التصريح لم يمر مرور الكرام.

حملة انتقادات لاذعة طالت تصريحاته بعدما اعتبر أنه بالنسبة لجيله، انه من الغريب جدا رؤية هذا في أوروبا، في إشارة منه إلى ما يجري في أوكرانيا، كما تابع قائلا: “نحن جميعا وراءكم، نريد أن نفعل المزيد للمساعدة، ونشعر بعدم الجدوى”.

إلا أن هذا التصريح لم يمر مرور الكرام، حيث واجهت تلك المقارنة وابلا من الانتقادات عبر الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، اتهم فيها الأمير بالعنصرية، وطالبه البعض باعتذار رسمي.

Prince William: Africans & Asians are used to all that war. Europeans don’t do that.

History teachers across the world: pic.twitter.com/2U06jtMZ83

— Veronica McDonald🗣 (@Purify_toast17) March 9, 2022