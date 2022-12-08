تصريح حذر لمدرب الأرجنتين بشأن مشاركة "دي ماريا" في مواجهة هولندا

‬تحلى ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين بالحذر في رده على أسئلة الصحفيين بشأن مدى جاهزية أنخيل دي ماريا لمباراة هولندا في دور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم غدا الجمعة لكنه قال (اليوم الخميس 8-12-2022) إنه لن يدفع سوى باللاعبين الجاهزين فقط في المباراة.

وغاب المهاجم دي ماريا عن الفوز في دور الستة عشر على أستراليا بسبب إصابة في الفخذ الأيسر كما واجه سكالوني أسئلة بشأن لياقة رودريجو دي بول بعد تقارير إعلامية نفاها لاعب خط الوسط بأن لديه مشكلة عضلية.

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي قبل أن يصب غضبه على التغطية الإعلامية لفريقه “مبدئيا يشعر اللاعبان بأنهما في حالة جيدة وسنقيم لياقة الثنائي في التدريبات اليوم قبل اختيار التشكيلة… تدربنا أمس خلف أبواب مغلقة لذا لا أعرف من أين تأتي هذه المعلومات. (لكن) مصلحة الفريق تأتي في المقام الأول. لن اختار سوى اللاعبين الجاهزين تماما للمباراة لمساعدة الفريق”.

ودأب سكالوني على تغيير العناصر التي تساعد ليونيل ميسي هجوميا وراوغ أسئلة بشأن ما إذا كان إنزو فرنانديز سيتقدم للأمام أو ما إذا كان باولو ديبالا سيشارك.

لكن ما أكده المدرب البالغ من العمر 44 عاما هو أن لاعبيه على أتم استعداد لتقديم كل ما لديهم في ملعب لوسيل.

وأضاف “سنكسر ظهورنا من أجل الأرجنتين كما فعلنا في المباريات السابقة.

“في بعض الأحيان لعبنا بشكل جيد للغاية وفي مرات أخرى لم نلعب بنفس القدر لكن الفريق لا يدخر جهدا في كل الأحوال من أجل بلادنا.

“سنبذل كل شيء في أرض الملعب. كرة القدم تكون في بعض الأحيان جميلة للغاية وفي بعض الأحيان تكون قاسية”.

وتحفظ سكالوني أيضا في الرد على أسئلة بشأن ما إذا كان يفضل مواجهة الغريم اللدود البرازيل أو كرواتيا في الدور قبل النهائي إذا تأهلت الأرجنتين وقال إنه يشعر أن البطولة لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات.

وأضاف “نسير على خيط رفيع جدا… لا يمكننا حقا توقع من سيفوز باللقب. نتحدث عن منتخبات قوية ومتكافئة”.

وفي آخر مواجهتين بين الأرجنتين وهولندا في كأس العالم، الأولى في دور المجموعات 2006 والثانية في الدور قبل النهائي 2014 والتي فاز فيها منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح، لم يتمكن أي من الفريقين من تسجيل هدف في الوقت الأصلي أو الإضافي.

وقال سكالوني إن الأرجنتين تتدرب على ركلات الترجيح لكنه عبر عن أمله في ألا تصل المباراة لركلات الترجيح.

وقال “نتدرب على ركلات الترجيح قبل وبعد المباريات لكن الحظ يلعب دورا كبيرا دائما في ركلات الترجيح… أتمنى ألا نصل إلى ركلات الترجيح ونأمل أن تنتهي المباراة قبل ذلك”.