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تصريح صادم لإلهام شاهين ..."أجضهت نفسي"

21 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 21 - أبريل - 2021 4:39 مساءً
الهام شاهين

الهام شاهين

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كشفت فنانة مصرية شهيرة، مساء أمس الثلاثاء، عن عدم رغبتها في أن تصبح أما، مشيرة في الوقت ذاته إلى إجهاض حملها سابقا.

وردت الفنانة إلهام شاهين على سؤال خلال برنامج “شيخ الحارة والجريئة” المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، حول ما إذا كانت نادمة على فقدانها لدور الأم، بالنفي.

وقالت شاهين:”مش عايزة أبقى أم ومش عايزة أتحمل مسؤوليات. الأمومة مسؤولية كبيرة وأنا مسؤولة عن اخواتي وهما مسؤولين عني بشكل كبير”.

وتابعت شاهين :”أجهضت نفسي ومش عايزة أبقى أم بإرادتي، وعندما عملت عملية الإجهاض كان هناك اتفاق على الطلاق”.

وأردفت بالقول: “لم أشعر بالاستقرار في الزواج وبالتالي فقدت الرغبة في الحصول على طفل”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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