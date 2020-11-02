تصريح صادم لـ ماكغريغور … “حبيب ليس أقوى منافس قابلته”

أثار تصريح بطل العالم السابق في الفنون القتالية المختلطة الإيرلندي كونور ماكغريغور الصدمة لدى متابعيه بعد أن رد على سؤال على تويتر حول أقوى منافس واجهه عبر مسيرته.

وأجاب كونور في تغريدة ردا على السؤال بأن الأمريكي نيت دياز هو أقوى خصم واجهه في حياته المهنية، وكتب قائلا: نيت دياز زومبي الساحل الغربي.

Nate Diaz. The west coast zombie 🧟‍♂️ https://t.co/V1Mo0IYKGJ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 1, 2020

وكان ماكغريغر ودياز قد التقيا مرتين في القفص، أولهما كانت في آذار/مارس 2016، ضمن منافسات بطولة القتال الختامي (UFC) 196، وحقق فيها نايت الفوز، وجرت مباراة العودة في آب/أغسطس من العام نفسه، وحقق فيها كونرو الفوز بقرار أغلبية الحكام.

ماكغريغور، مصارع فنون قتالية مختلطة إيرلندي، وهو البطل السابق لفئة الوزن الخفيف ووزن الريشة في بطولة القتال النهائي والمعروفة اختصار باليو إف سي (UFC).

بدأ ماكغريغور مسيرته الاحترافية سنة 2008 وذلك كمصارع في فنون القتال المختلطة والتي تُعرف اختصارا بإم إم آي (MMA)، حيث كان يدافع عن بلاده في هذه المسابقة لكنه وقع عقدا مع مؤسسة بطولة القتال النهائي سنة 2011، وفي السنة الموالية تمكن كونر من الحصول على حزام البطولة في منافستين مختلفتين؛ الأولى في الفئة الخفيفة والثانية في وزن الريشة. كل هذه الإنجازات أفضت به مباشرة لتوقيع عقد مع أشهر شركة في هذا النوع من الفنون القتالية والتي تحمل اسم شركة بطولة القتال النهائي

بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية حصل على شرعية نزال جوزي ألدوفي البطولة الإجماعية لفئة وزن الريشة.

زادت شعبية ماكغريغور بعد نزاله الرئيسي في بطولة اليو إف سي 194 والذي تمكن من إنهائه في ظرف 13 ثانية بعد إسقاطه لخصمه بالضربة القاضية، لتدخل هذه المباراة سجل الأرقام القياسية باعتبارها أسرع مباراة في تاريخ بطولات اليو إف سي.

ساهمت كل هذه الأرقام القياسية والانتصارات المتتالية في جعل كونر الوجه الأول لبطولة اليو إف سي، مما دفعه إلى مواجهة الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر جونيور في نزال شهير عُرف بنزال المال.