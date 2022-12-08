تصريح صادم لمدافع البرتغال القوي بحق رونالدو.. غيابه أفضل لنا!

أكد الدولي البرتغالي جوزيه فونتي أن منتخب بلاده أثبت أنه قادر على لعب كرة قدم جيدة، في الوقت الذي يتحضر منتخب البرتغال للقاء أسود الأطلس في دور ربع النهائي في كأس العالم 2022.

إلا أن فونتي فاجأ عشاق المنتخب البرتغالي حين تطرق إلى مشاركة كريستيانو رونالدو في اللعب حيث قال: “علينا أن نكون صادقين، وجود رونالدو على أرض الملعب يحبر اللاعبين الآخرين على البحث عنه طوال الوقت”.

وتزامن غياب “الدون” عن التشكيلة الأساسية مع الفوز العريض الذي حققه منتخب البرتغال أمام نظيره السويسري بنتيجة 6-1 في ثمن نهائي كأس العالم “قطر 2022″.

وقال صخرة الدفاع الأسبق لـ”برازيل أوروبا” في بث مباشر بموقع “بي بي سي”: “عندما لا يكون رونالدو متواجدا، فإن البرتغال تلعب بشكل جماعي كفريق وهذا الأمر كان جليا في المباراة الأخيرة ضد سويسرا، حيث قدم جميع اللاعبين مستويات قوية”.

وأتم المدافع البرتغالي المخضرم: “لا يمكن التشكيك في القيمة الفنية لرونالدو، غير أنه يجدر الاعتراف بأن البرتغال يلعب بشكل أكثر جماعية في غيابه”.

ووفقا للصحافة البرتغالية، فإن النجم الأسبق لمانشستر يونايتد لن يكون متواجدا أيضا ضمن التشكيلة الاساسية الذي ستواجه المغرب، السبت، في ربع نهائي مونديال قطر.

وشارك رونالدو أساسيا في جميع مباريات منتخب البرتغال خلال الدور الأول وسجل هدفا بالجولة الأولى أمام غانا.