تصريح مفاجئ لـ"الفرنسي" هيرفي رينارد.. أنا مع "اسود الاطلس"!

يترقب جمهور وعشاق كرة القدم موعد مباراة التاريخية والتي ستجمع منتخب المغرب مع منتخب فرنسا (الأربعاء 14-12-2022)، في دور نصف النهائي من نهائيات كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

الفرنسي “هيرفي رينارد” المدير الفني السابق لمنتخب المغرب والذي يتولى حالياً تدريب المنتخب السعودي، فاجأ مستمعيه عبر حديث إذاعي على راديو “مونتي كارلو”، بانه سيشجع الليلة “أسود الأطلس” في مواجهة نصف نهائي مونديال قطر.

وقال المدير الفني الفرنسي لمواطنه راديو “مونتي كارلو”: “سبق لي تدريب المنتخب المغربي، تواجد تحت تصرفي مجموعة مميزة من اللاعبين في دولة رائعة، يستحق منتخبهم بلوغ هذه المرحلة المهمة من كأس العالم”.

“كرة القدم كافأتهم إضافة لجميع الأفارقة، إنها بطولة استثنائية بالنسبة لهم.

“اعتذر، أنا من مواليد فرنسا وأحمل جواز سفر فرنسي، لكني سأشجع منتخب المغرب، لأن الشعب المغربي أحبني ومنحني التقدير.

“كنت محظوظا بالإشراف على المنتخب المغربي وأتمنى لهم التوفيق أمام فرنسا”.

وقدم المغاربة عروضاً مميزة في طريقهم للمربع الذهبي، حيث أطاحوا بمنتخبي البرتغال وإسبانيا، وتفوقوا في دور المجموعات على منتخبي بلجيكا وكندا وحققوا التعادل مع منتخب كرواتيا وصيف بطل مونديال روسيا 2018.