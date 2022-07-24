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تصريح مفاجئ ليورغن كلوب عن بطل الدوري الإنجليزي القادم!

منذ ساعتين
آخر تحديث: 25 - يوليو - 2022 12:29 صباحًا
يورغن كلوب

يورغن كلوب

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كشف المدرب الألماني يورغن كلوب، عن توقعه لبطل الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، مستبعدا فريقه ليفربول.

وأكد مدرب ليفربول الإنجليزي أن الموسم المقبل للدوري الإنجليزي الممتاز سيكون محتدم الصراع، وخاصة على مقاعد دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الألماني لشبكة سكاي سبورتس: “الأمر دائما هكذا، الهدف الرئيسي هو التأهل لدوري أبطال أوروبا”.

وأضاف: “الأمر صعب بالفعل، عندما تضمن التأهل إلى دوري الأبطال، بعد ذلك إذا كان لديك وقت للقتال من أجل اللقب، فإنك تفعل ذلك”.

وأكد كلوب: “ستكون معركة ضخمة، يا إلهي.. هذا هو الدوري الإنجليزي الممتاز. ليس لدي أي فكرة عمن سيخوض سباق اللقب، ولكن يبدو أن مانشستر سيتي في النهاية سيكون البطل”.

واستغربت بعض الجماهير تصريحات كلوب الذي “أكد” توقعه بأن مانشستر سيتي سيحافظ على اللقب، قبل بدء الموسم، وهو ما اعتبرته جماهير “الريدز” أمرا محبطا.

يذكر أن ليفربول خسر لقب البريميرليغ بفارق نقطة واحدة، خلف مانشستر سيتي، الموسم الماضي.

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