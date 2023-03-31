تصريح مفاجئ.. هل نرى ميسي في برشلونة قريباً؟!

أكد نائب رئيس نادي برشلونة رافا يوستي صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود اتصالات بين النادي الكاتالوني وبين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حول تجديد الآمال بعودة ميسي إلى صفوف ناديه السابق، وفقاً لما نشرته صحيفة “الغارديان”.

وأكد يوستي في تصريحاته أن “ليو وعائلته يعرفون المودة التي أشعر بها تجاههم… ميسي يعرف مدى تقديرنا له.. أود أن يعود.. نحن بالطبع على اتصال مع ممثليه”.

وينتهي عقد ميسي، الفائز مع منتخب بلاده بمونديال قطر والحائز على الكرة الذهبية سبع مرات، مع ناديه الحالي باريس سان جرمان الصيف المقبل، حيث تشير الأنباء إلى أنه لن يجدد عقده مع النادي الفرنسي.

وتحدثت تقارير مؤخرا أن هناك محاولات لجذب النجم الأرجنتيني، البالغ من العمر 35 عاما، للعب في الدوري السعودي أو الأميركي، عبر اغرائه بمبالغ مالية ضخمة.

كذلك أفادت تقارير مفاجئة باحتمال عودة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني إلى برشلونة، الذي سجل معه رقما قياسيا من الأهداف بلغ 672 هدفا، وغادره في صيف 2021 بعد أن عجز النادي عن منحه صفقة جديدة في ظل معاناته حينها من مشاكل مالية كبيرة.