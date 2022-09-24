تصرّف من نيمار يزيد الشكوك حول علاقته بـ "مبابي"

لم يعلّق “نيمار دا سيلفا”، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل، عن سؤال عن علاقته بزميله الفرنسي “كيليان مبابي”، عقب المباراة الودية بين راقصي السامبا وغانا.

وزعمت العديد من التقارير أن هناك توترًا في العلاقة بين نيمار ومبابي، وأن الأخير طلب من الإدارة الاستغناء عن زميله البرازيلي.

ونشر “فابريزيو رومانو”، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لنيمار مع الصحفيين عقب مباراة البرازيل وغانا.

وسُئل نيمار عن علاقته مع مبابي، لكنّ اللاعب البرازيلي تجاهل السؤال وغادر المنطقة المخصصة للصحفيين.

وينتهي عقد نيمار مع سان جيرمان في صيف 2025، مع إمكانية التجديد لموسم آخر في “حديقة الأمراء”.