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تصفح الانترنت يفضح جريمة مربية أطفال قتلت طفلة بطريقة بشعة

منذ 33 دقيقة

طفل-تعبيرية

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وجهت شرطة “ساندي سبرينغز” بولاية جورجيا الأمريكية تهما عدة لكيرستي فلود، البالغة من العمر 29 عاما والتي تعمل كمربية أطفال ، من بينها “القتل العمد”، بعد أن كشفت التحقيقات ضلوعها في قتل طفلة ، وذلك بعد مراجعة عمليات البحث الخاصة بها على الإنترنت.

وكانت مكالمة قد أجريت من شقة الأسرة التي تعمل لديها فلود، لطلب المساعدة الطارئة بعد أن عثر على طفلة بعمر عامين، لا تتنفس، ثم تم نقلها إلى المستشفى حيث فارقت الحياة.

ولدى مواجهة فلود، قالت إن رأس الطفلة ارتطم بلعبة التزحلق التي كانت عليها، لكن تقرير الطب الشرعي أثبت تعرضها لإصابات بالغة.

وما جعل الشرطة توجه أصابع الاتهام للمربية، عثورها على أبحاث سابقة أجرتها فلود على الإنترنت من خلال هاتفها المحمول، طرحت فيها سؤالين هما: “ما هو نوع الناس الذين يتلذذون بتعذيب أبناء الآخرين؟”، و”ما معنى أن تشعر برغبة مفاجئة بضرب طفل ليس طفلك؟”.

وعلقت كريستين غانت، والدة الطفلة الراحلة على الواقعة، قائلة: “يبدو كأنها أصيبت بالجنون. لقد كان الشيطان أمامي لسنوات ولم أر ذلك”، حسب ما ذكر موقع “فوكس نيوز”.

من جانبها، دافعت شيري ترافيس، صديقة المربية عنها، مؤكدة أنها تعشق الأطفال ومن المستحيل أن تفعل شيئا كهذا، على حد قولها.

يذكر أن فلود اعتقلت في السابق بتهمتين هما حيازة المخدرات والاعتداء.

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