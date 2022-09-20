الأربعاء 25 صفر 1444 ﻫ - 21 سبتمبر 2022 |
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تضامناً مع أوكرانيا.. هذا ما سيفعله ليفاندوفسكي خلال مونديال قطر

منذ 30 دقيقة
روبرت ليفاندوفسكي قائد المنتخب البولندي

روبرت ليفاندوفسكي قائد المنتخب البولندي (رويترز)

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تعهد روبرت ليفاندوفسكي قائد المنتخب البولندي بارتداء شارة تحمل ألوان العلم الأوكراني خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم تضامنا مع البلد الذي تمزقه الحرب بعدما تسلم شارة خاصة من اللونين الأزرق والأصفر من أندريه شيفتشنكو.

والتقى مهاجم برشلونة بالقائد السابق لمنتخب أوكرانيا في الملعب الوطني في وارسو، حيث حصل على الشارة التي سيضعها على ذراعه في كأس العالم بقطر، في تمثيل رمزي لأوكرانيا التي لم تتأهل للنهائيات.

وفي فبراير شباط الماضي، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته بدخول أوكرانيا فيما تعتبره موسكو “عملية عسكرية خاصة” تهدف إلى “نزع سلاح” كييف وتطهيرها من “القوميين” ووقف توسع حلف شمال الأطلسي.

وقال ليفاندوفسكي “سأرتدي ألوان علم أوكرانيا في كأس العالم بقطر. سأرتدي شارة شيفتشنكو في كأس العالم في نوفمبر تذكيرا بأن الأوكرانيين ليسوا بمفردهم وأنهم لم يغيبوا عن أذهاننا”.

وتابع “الوجود هنا مع أندريه يعني الكثير بالنسبة لي”.

وكان شيفتشنكو مهاجم تشيلسي وميلان السابق، الذي سجل 48 هدفا في 111 مباراة لعبها مع أوكرانيا، يجمع الأموال لإعادة اعمار بلده بعد الغزو.

وقال شيفتشنكو “أود أن أشكر ليفاندوفسكي على بادرة التضامن هذه وعلى كل العمل الذي يقوم به نيابة عن بلدي”.

    المصدر :
  • رويترز

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