تضامنا مع الأوكرانيين.. بيتزا بألوان علم أوكرانيا

في محاولة منها للتنديد بالحرب والتضامن مع الشعب الأوكراني، تبيع سلسلة محلات بيتزا في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، فطائر على شكل قلب بألوان العلم الأوكراني، والتي أكدت أن 100% من العائدات ستذهب لإطعام الأفواه الجائعة في البلد الذي مزقته الحرب.

ووفقا لموقع “نيويورك بوست”، قال مالك سلسلة المحلات، مايك هوك: “كان الناس يقولون لي ألا أرمي قبعتي في الحلبة كأن هذا نوع من البيان السياسي.. هذا ليس عن السياسة.”

وأقدم “هوك” على تلك الخطوة بعدما أعادت صور القتلى المدنيين، والمدن التي دمرتها الهجمات الصاروخية الروسية، ذكرياته إلى جدته البولندية الروسية الراحلة مينجا.

وقال هوك​​، الذي أسس سلسلة البيتزا في عام 2009، إنه باع بالفعل أكثر من 500 من الفطائر الخاصة – والتي تبلغ 99 دولارًا لشخصين ولا يمكن شراؤها إلا من منصة توصيل الطعام Goldbelly.

وأكد انه سيتم تحويل الإيرادات من الفطائر من خلال World Central Kitchen غير الربحية وعملياتها في أوكرانيا، وعلى الرغم من أن البيتزا ملفتة للنظر مع الجبن المصبوغ باللون الأصفر والأزرق النابض بالحياة، قال هوك، ​​إنه لا يزال مذاقه مثل أي فطائر عادية.

وفي سياق آخر، أعلنت العاصمة الأوكرانية كييف، فرض حظر تجوال جديد في المدينة، بهدف الحفاظ على أمن السكان على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال رئيس بلدية العاصمة كييف فيتالي كليتشكو – في بيان على “تليجرام” أوردته شبكة “سي إن إن” الأمريكية – أن الحظر سيبدأ يوم السبت في تمام الساعة الـ 8 مساءً وسيستمر حتى الـ 7 صباح الإثنين، موضحا أنه وفقا لقرار القيادة العسكرية، فإنه سيتم تعزيز حظر التجوال في كييف والمنطقة مجددا.

وأضاف كليتشكو أنه لن يُسمح سوى للمركبات التي لديها تصاريح خاصة بالعمل خلال تلك فترة، كما أنه لن يُسمح لسكان المدينة الخروج إلى الملاجئ إلا عند انطلاق صفارات الإنذار، وأشار إلى أن وسائل النقل العام والمتاجر والصيدليات ومحطات التزويد بالوقود لن تعمل خلال فترة حظر التجوال.