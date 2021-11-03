تطورات جديدة في قضية بريتني سبيرز ضد والدها

وجه محامي نجمة البوب الأمريكية بريتني سبيرز سؤالا لوالدها جيمي عن كيفية إنفاق أموالها خلال وصايته عليها على مدى 13 عاما، وذلك وفق وثائق قدمت للمحكمة قبيل جلسة الأسبوع المقبل.

ويريد المحامي ماثيو روزنجارت أيضا أن يقدم جيمي سبيرز إجابات مكتوبة تحت القسم على الأسئلة وكذلك وثائق بشأن أوجه الإنفاق فضلا عن مزاعم وردت في فيلم وثائقي عن مراقبة شركة أمنية هاتف بريتني سبيرز (39 عاما) ووضع جهاز تنصت في غرفة نومها.

وكانت المغنية الشهيرة تعيش تحت وصاية والدها بقرار قضائي منذ عام 2008 بعد معاناتها من مشكلة نفسية، ولم يُكشف قط عن ماهية هذه المشكلة.

وعلق قاض وصاية جيمي سبيرز على شؤون ابنته المالية في أواخر سبتمبر، ومن المنتظر أن يبحث ما إذا كان سينتهي ذلك الترتيب برمته في جلسة 12 نوفمبر.

وفي خطوة مفاجئة، تراجع جيمي سبيرز في مطلع سبتمبر عن موقفه وقال إنه يؤيد رفع الوصاية التي وصفتها ابنته بالمذلة والمسيئة.

يذكر أنه في فيلم “كونترولينغ بريتني سبيرز” أو (السيطرة على بريتني سبيرز)، قال موظف سابق في شركة أمنية عينها جيمي سبيرز إنه كان يراقب مكالماتها الهاتفية ورسائلها النصية ومنها محادثات مع محاميها السابق، وأضاف الموظف أن جهاز تنصت وُضع في غرفة نومها أيضا.