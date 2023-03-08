تطورات دعوى الأمير هاري ضد مجموعة ميرور للنشر

– أمر قاض في محكمة لندن العليا، الأربعاء، بأن محاكمة ستبدأ في مايو أيار بناء على دعوى قضائية رفعها الأمير هاري، نجل ملك بريطانيا، على دار النشر التي تصدر صحيفة ديلي ميرور فيما يتعلق بما قيل عن تنصت على الهاتف.

والأمير هاري، دوق ساسكس، واحد من عدة شخصيات عامة ستنظر المحكمة في أمر دعاوى رفعوها ضد ميرور جروب نيوزبيبرز (إم.جي.إن) خلال المحاكمة.

وأمر القاضي تيموثي فانكورت اليوم الأربعاء بأن تكون قضية هاري، التي يقول فيها إن جمعا غير قانوني للمعلومات تم نيابة عن صحفيين في المجموعة بين عامي 1996 و2011، من بين القضايا التي ستنظر فيها المحاكمة.

وقال ديفيد شيربورن وهو محام يمثل الأمير هاري ومدعين آخرين للمحكمة في وقت سابق إن هاري سيكون “الشاهد الوحيد” الذي يعتمد عليه في قضيته بما أثار احتمال دخول الأمير لمنصة الشهود لتقديم أدلة.

وقال فانكورت اليوم الأربعاء إنه يعتقد أن هاري “لن يقبل بتسوية” قضيته بناء على ما قاله في بيان شهادته الذي لم ينشر بعد إضافة إلى “كل ما قاله خارج إطار إجراءات القضاء”.

وقضية هاري ضد مجموعة ميرور التي رفعها في 2019 واحدة من عدة دعاوى يرفعها بحق صحف بريطانية بما في ذلك دعوى مماثلة ضد (نيوز جروب نيوزبيبرز) الناشرة لصحيفتي نيوز أوف ذا وورلد، المغلقة حاليا، وذا صن.