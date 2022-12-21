تطور مرض السرطان لدى بيليه

أفاد تقرير طبي صدر، الأربعاء أن مرض السرطان لدى أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه يتطور وهو ما يحتاج إلى رعاية تتعلق بقصور في الكلى والقلب.

ويكافح بيليه (82 عاما)، سرطان القولون منذ سبتمبر 2021 وتم نقله إلى المستشفى في 29 نوفمبر تشرين الثاني حتى يعيد الأطباء تقييم تطور علاجه.

وقالت ابنته عبر إنستجرام إنه سيقضي عيد الميلاد في المستشفى.

وكان بيليه أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، خضع لجراحة لإزالة ورم في القولون في سبتمبر أيلول من العام الماضي وكان يتلقى رعاية طبية بشكل منتظم.

رسالة إلى ميسي ومبابي

ووجّه أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، رسالة هنأ خلالها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد قيادته لمنتخب بلاده لتحقيق لقب كأس العالم 2022.

فقد قام بيليه بتوجيه رسالة إلى ليونيل ميسي وكيليان مبابي، وكتب عبر حسابه على “إنستغرام”: “اليوم، تواصل كرة القدم سرد قصتها، كما هو الحال دائما، بطريقة آسرة”.

أضاف: “فوز ميسي بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، أمر كانت مسيرته الرائعة تستحقه”.