تطور مفاجئ.. هل يفعلها ميسي ويعود لبرشلونة؟

كثرت التكهنات والتقارير الإعلامية في الآونة الأخيرة حول الوجهة الجديدة التي قد تكون محطة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي القادمة.

إلا أن المفاجأة الأكبر كانت تلك التي كشف عنها الصحفي، جيرارد روميرو، المقرب من نادي برشلونة حول إمكانية عودة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني إلى ناديه التاريخي برشلونة

وأشار روميرو إلى إن القسم القانوني في النادي الكاتالوني، وخورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ووكيله، يعملان على العودة المحتملة لنادي برشلونة.

وأضاف أيضاً أن منزل ميسي في ضاحية الشاطئ الغربي لكاستيلديفيلس تم تجهيزه للعيش فيه مرة أخرى، بحسب ما نقلت مجلة “فوربس”.

وأشارت تقارير صحفية أخرى أن برشلونة هي الوجهة التالية الأكثر تفضيلا لعائلة ميسي.

لكن عودة ميسي (35 عاما) لناديه السابق، تصطدم بالأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة، في ظل منافسة قوية للحصول على خدمات اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات.

وتقول “فوربس”، إنه في حين طلب رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، من نادي برشلونة خفض سقف رواتبه بمقدار 200 مليون يورو، حتى يتمكن من إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فمن المرجح أن يضطر برشلونة إلى بيع عدد من اللاعبين، سواء عاد ميسي أو لم يعد”.

وكان ميسي غادر بشكل لا يُنسى ملعب نادي برشلونة، كامب نو، إلى باريس سان جيرمان، في 2021، عندما فشل الكاتالونيون في تجاوز سقف صارم للرواتب.

وتشير تقارير إلى أن هناك عروضا من إنتر ميامي، المملوك بشكل جزئي لأسطورة مانشستر يونايتد، ديفيد بيكهام، الذي يسعى أيضا لجلب ميسي في ظل عدم تجديد النجم الأرجنتيني حتى الآن لعقده مع باريس سان جرمان.

كما أشارت صحيفتا “ماركا” و”موندو ديبورتيفو” إلى أن هناك عروضا أخرى تنتظر ميسي في نادي الهلال السعودي، تتراوح ما بين 240 و350 مليون دولار.

وكشف الصحفي خايمي أسترين ببرنامج “إل شرينجيتو” الإسباني الشهير، الثلاثاء، عن وجود مفاوضات سعودية مع ميسي بدأت في يناير الماضي، مضيفا أن اللاعب الأرجنتيني، ليس لديه مانع من اللعب في السعودية، “إذا كسب أكثر من كريستيانو رونالدو”.

وانتقل الأسطورة البرتغالية، رونالدو، في صفقة انتقال حر قياسية إلى نادي النصر السعودي في يناير الماضي، براتب سنوي يقدر بـ217,4 مليون دولار، مما يجعله اللاعب الأعلى أجرا.

لكن البرنامج الإسباني يقول إن والد ليو ميسي، طلب من الهلال السعودي 600 مليون يورو.

وبالرغم من أن “فوربس” تشير إلى أن برشلونة لا يستطيع المنافسة مع هذه الأرقام حتى في أفضل الأوقات، فإن رئيس النادي، خوان لابورتا، قدم “عرضا نهائيا” لميسي عند اجتماعه مع خورخي ميسي في الأسابيع الأخيرة، بحسب الصحيفة.

وكشفت أن العرض يتضمن تقاضي ميسي راتبا سنويا لا يقل عن 200 مليون يورو، بالإضافة إلى عائدات تصل إلى 100 مليون يورو من مباراة الوداع.

ومع انتهاء الموسم الحالي أواخر مايو، فمن المتوقع أن يتخذ ميسي قرارا بشأن مستقبله في الأسابيع المقبلة.