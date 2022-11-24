تعادل الأوروغواي وكوريا الجنوبية سلباً في مونديال قطر 2022

تعادلت الاوروغواي بطلة العالم مرتين (1930 و1950) مع كوريا الجنوبية سلبا 0 – 0، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على استاد المدينة التعليمية في المجموعة الثامنة من نهائيات كأس العالم الـ22 لكرة القدم التي تستضيفها قطر حتى 18 كانون الاول المقبل.

وخلافا لاسلوب اللعب المتبع في اميركا الجنوبية، اعتمد لاعبو الاوروغواي الكرات الطويلة لاختراق الدفاع الكوري الجنوبي المتراص. وكانت اخطر الالعاب الهوائية كرة مدافع فيليز سارسفيلد الارجنتيني الكابتن دييغو غودين الرأسية التي ارتدت من اسفل القائم الايمن لمرمى الحارس كيم سيونغ غو في الدقيقة 35 اثر ضربة ركنية.

في حين لم يتمكن مهاجم ليفربول الانكليزي داروين نونيز من ادراك كرات عرضية امام المرمى الكوري الجنوبي في الشوط الاول.

وفي الدقيقة 80 مرت كرة سددها نونيز من خارج المنطقة قرب القائم الايسر لمرمى الحارس الكوري.

وتكفل القائم الايمن لمرمى الحارس سيونغ غو بكرة سددها ساعد دفاع ريال مدريد الاسباني فيديريكو فالفيردي من خارج المنطقة في الدقيقة 89.