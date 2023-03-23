تعادل سلبي بين نيوزيلندا والصين في مباراة ودية

تعادلت نيوزيلندا والصين دون أهداف في مباراة ودية لكرة القدم في أوكلاند بعد طرد المدافع تومي سميث في الشوط الثاني اليوم الخميس.

وتعرض سميث، الذي خاض مباراته الدولية 50، للطرد بعد ارتباك مع الحارس أولي سيل أدى إلى إسقاط مهاجم الصين وو لي أرضا في الدقيقة 63.

سيطرت نيوزيلندا في أول 45 دقيقة لكن الصين كانت أقرب للتسجيل في أول مباراة تحت قيادة مدربها الجديد ألكسندر يانكوفيتش.

واكتسبت الصين ثقة أكبر في الشوط الثاني وكان يمكن لوو لي التسجيل بعد ثلاث دقائق من الاستراحة لكن تسديدته مرت بجوار المرمى.

وهذه سادس مباراة تعجز فيها نيوزيلندا عن هز الشباك بينما أحرزت آخر أهدافها في شباك جزر سولومون في مارس آذار 2022.

ويلتقي المنتخبان مجددا في مباراة ودية أخرى في ويلنجتون يوم الأحد.