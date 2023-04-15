تعادل سلبي مخيب للآمال لنابولي مع فيرونا

تعادل نابولي متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بدون أهداف مع ضيفه المهدد بالهبوط هيلاس فيرونا، السبت، حيث واصل فريق المدرب لوتشيانو سباليتي غيابه عن الانتصارات للمرة الثالثة في اخر أربع مباريات في كافة المسابقات.

واعتقد نابولي أنه افتتح التسجيل في الدقيقة 20 لكن هدف ماتيو بوليتانو من تسديدة بدلت اتجاهها ألغاه الحكم بعد أن أعاق لاعب في موقف تسلل حارس مرمى فيرونا لورينتسو مونتيبو.

وأتيحت الفرصة للضيوف لتحقيق تقدم مفاجئ قبل نصف ساعة من البداية لكن المهاجم كيفن لازانيا الذي أنهى ركضه لمسافة طويلة بتسديدة قوية من مدى بعيد تصدى لها حارس نابولي أليكس ميريت.

ورغم حصول نابولي على نصيب الأسد من الاستحواذ بنسبة بلغت 81 بالمئة في الشوط الثاني، إلا أنه بدا بلا أنياب أمام دفاع فيرونا الصلب ونجح فقط في إطلاق ثلاث تسديدات في أول 45 دقيقة ليس بينها أي محاولة على المرمى.

وأهدر البديل فيكتور أوسيمن، العائد للمباريات بعد غيابه بسبب إصابة في الفخذ، فرصة رائعة في الدقائق الأخيرة عندما سدد في العارضة بالدقيقة 82.

كان بإمكان فيرونا تسجيل هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر مجهود فردي للجناح سيريل نجونج الذي انفرد بمرمى ميريت لكنه سدد بعيدا عن الشباك.

وتقلص فارق نابولي في الصدارة مع لاتسيو صاحب المركز الثاني إلى 14 نقطة بعد أن انتزع فريق المدرب ماوريتسيو ساري فوزا مريحا 3-صفر على ملعب سبيتسيا المتواضع أمس الجمعة.