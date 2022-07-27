الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
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تعادل مثير يحسم ودية برشلونة ويوفنتوس

منذ 38 دقيقة
فريق برشلونة

فريق برشلونة

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أحرز كل من عثمان ديمبلي ومويزي كين هدفين ليتعادل برشلونة 2-2 مع يوفنتوس في مباراة ودية لكرة القدم في دالاس بولاية تكساس الليلة الماضية.

ومنح ديمبلي التقدم لبرشلونة في الدقيقة 34 بعدما تلاعب بدفاع يوفنتوس وسدد كرة قوية فشل الحارس فويتشيخ شتينسني في إبعادها.

وبعد ذلك بخمس دقائق أدرك كين التعادل ليوفنتوس عندما حول تمريرة خوان كوادرادو العرضية بسهولة داخل المرمى.

لكن التعادل لم يدم طويلا، إذ أعاد ديمبلي التفوق للفريق الإسباني بأسلوب مشابه حيث تلاعب بدفاع يوفنتوس وسدد بسهولة في الشباك.

وعاد كين ليعدل من أوضاع فريقه بعد تمريرة من مانويل لوكاتيلي بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني.

وشارك روبرت ليفاندوفسكي في التشكيلة الأساسية لفريقه الجديد برشلونة قبل استبداله بعد ساعة من اللعب.

وكان المهاجم البولندي البالغ عمره 33 عاما انضم لبرشلونة قادما من بايرن ميونيخ بعد ثمانية مواسم مع بطل ألمانيا.

ويستهل برشلونة الموسم الجديد باستضافة رايو فايكانو في 13 أغسطس آب، وبعد ذلك بيومين يلعب يوفنتوس ضد ساسولو في أولى مبارياتهما في الدوري الإيطالي.

    المصدر :
  • رويترز

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