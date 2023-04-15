تعادل مخيب للآمال لبايرن ميونيخ أمام هوفنهايم

اهتزت شباك بايرن ميونيخ في الدقيقة 71 ليكتفي حامل اللقب بتعادل مخيب 1-1 مع ضيفه هوفنهايم لكنه حافظ على صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفارق نقطتين قبل ست جولات من النهاية اليوم السبت.

وخطف شتوتجارت تعادلا مثيرا 3-3 مع بروسيا دورتموند في الدقيقة الأخيرة ليحتفظ بايرن بالصدارة.

وخاض بايرن المباراة بدون مهاجمه ساديو ماني الذي أوقفه النادي بعد مشاجرته مع زميله ليروي ساني بعد الخسارة 3-صفر أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

ولكم ماني زميله ساني ليقرر بايرن تغريمه واستبعاده لمباراة واحدة.

وقدم بايرن، الذي يستضيف سيتي في إياب دور الثمانية يوم الأربعاء، أداء متواضعا في الشوط الأول ورغم ذلك انتزع التقدم بواسطة الفرنسي بنجامين بافار في الدقيقة 17.

لكن هوفنهايم كان الطرف الأفضل بعد الاستراحة واتيحت له فرصتان في الدقيقة 55 بواسطة تسديدة بافل كادرابيك وضربة رأس من أنجيلو شتيلر.

وحصل هوفنهايم على ركلة حرة نفذها أندريه كراماريتش في الشباك قبل 19 دقيقة من النهاية.

وبدا أن بافار أعاد المقدمة لبايرن بعد ذلك بدقيقة واحدة لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

ويملك بايرن 59 نقطة متقدما بنقطتين على دورتموند.