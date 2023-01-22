تعادل ممتع.. يوفنتوس يقتنص أول نقطة بعد خصم النقاط الـ15

أبعد يوفنتوس مشاكله خارج الملعب عن الفريق ليتعادل 3-3 مع أتلانتا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (الأحد 22-1-2023).

وخاض فريق المدرب ماسيميليانو أليجري أول مباراة منذ خصم 15 نقطة من رصيده يوم الجمعة الماضي بقرار من محكمة إيطالية تابعة للاتحاد المحلي للعبة بسبب صفقات التعاقد مع اللاعبين، ليتراجع من المركز الثالث إلى منتصف جدول الترتيب.

ويحتل يوفنتوس المركز التاسع وله 23 نقطة، فيما يأتي أتلانتا في المركز الخامس برصيد 35 نقطة.

وقال أليجري لمنصة داوزن “علينا أن نواصل عملنا في الملعب. يجب أن نشكر اللاعبين على ما فعلوه الليلة، لأنني أدرك أنه من المضر نفسيا أن ترى نفسك تتراجع من المركز الثاني أو الثالث للعاشر، يبدو الأمر وكأن ما حققته تم إهداره.

“يجب تهنئة اللاعبين والجهاز الفني الذي يعمل حولهم”.

وبدأ أتلانتا المباراة بقوة، حيث سجل 13 هدفا في اخر مباراتين في كافة المسابقات واختبر بشدة دفاع يوفنتوس.

وقال جيان بييرو جاسبريني مدرب أتلانتا لمنصة داوزن “إذا حضرت إلى تورينو لمجرد الدفاع، فمن المحتمل أن تخسر من ركلة جزاء أو ركلة حرة. أعتقد دائما أنك بحاجة لتسجيل الأهداف في هذه المباريات وإلا لن تحصل على نتيجة”.

وانتزع أتلانتا التقدم بعد خمس دقائق بتسديدة أديمولا لوكمان من عند حدود منطقة الجزاء ومن زاوية صعبة في مرمى فويتشيخ شتينسني حارس يوفنتوس.

وأدرك صاحب الأرض التعادل عبر أنخيل دي ماريا من ركلة جزاء في الدقيقة 25 بعد خطأ إيدرسون ضد نيكولو فايولي.

وبعد ذلك بتسع دقائق أكمل أركاديوش ميليك صحوة صاحب الأرض بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من فايولي.

واحتاج أتلانتا إلى ثماني دقائق بعد الاستراحة لينتزع التقدم، إذ أدرك يواكيم مايله التعادل بعد 35 ثانية فقط من بداية الشوط الثاني قبل أن يضيف لوكمان هدفه الثاني بضربة رأس في الدقيقة 53.

وجعل دانيلو النتيجة 3-3 في الدقيقة 65 من ركلة حرة سددها من أسفل الحائط.