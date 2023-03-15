الأربعاء 23 شعبان 1444 ﻫ - 15 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تعافٍ نهائي لدينا حايك من سرطان الثدي

منذ 4 دقائق
دينا حايك

دينا حايك

A A A
طباعة المقال

أعلنت الفنانة دينا حايك تعافيها نهائيًا من سرطان الثدي بعد رحلة من العلاج دامت عاماً كاملاً ما بين جلسات الإشعاع والكيماوي.

وكشفت حايك عن تفاصيل رحلة الشفاء من السرطان ومدى تأثير الحزن عليها، وقالت في تصريحات تلفزيونية: “أنا بعلن شفائي من سرطان الثدي بعد سنة كاملة و20 جلسة علاج بالإشعاع و16 جلسة كيماوي واتعلمت خلال الفترة دي أن الصحة أهم شيء في الحياة لأن من غيرها الحياة بتقف تماماً وكلنا بنقول الصحة أهم شيء ولكن هل مجرد كلام ولا حاسين به فعلًا”؟

وأضافت: “تعلمت الصبر خلال رحلتي مع السرطان وكنت بكون تعبانة من المرض ولكني بحاول أبقى إيجابية وأوقات بكيت وزعلت أكيد، ولكني اكتشفت أن الزعل بيزود المرض والسرطان حقيقة، وكنت بحاول اتجنبه دايماً.”

يُذكر أن الفنانة اللبنانية أكدت العام الماضي إصابتها بسرطان الثدي في مرحلته الثالثة، وقالت بعد عدة شهور من الاختفاء عن الأنظار، إنها تتلقى العلاج الكيماوي أسبوعياً في أحد المستشفيات منذ 6 أشهر، وأشارت إلى أنها تكتمت خبر المرض طوال الفترة الماضية، ولكنها قررت إعلانه قبل ساعات من ظهورها ضمن برنامج للتوعية من سرطان الثدي.

    المزيد من منوعات

    رندة كعدي
    رندة كعدي لصوت بيروت إنترناشونال: أشكر من كرمني في مهرجان المرأة
    موسوعة غينيس
    بالفيديو.. توأم بحجم كف اليد يدخل موسوعة غينيس
    حكيم
    مشوار غنائي ناجح ومسيرة فنية صعبة.. حكيم يكشف أسرارا عن حياته

    الأكثر قراءة

    العاصمة السودانية - الخرطوم
    انتشار حمى "الضنك" في الخرطوم.. اليكم التفاصيل
    الدولار الأميركي والليرة اللبنانية
    تحليق "الدولار الأسود" مستمر.. كم سجّل مساء؟
    زواج - تعبيرية
    بالصورة.. فنان هنديّ شهير يُعلن إسلامه ويتزوّج من إعلاميّة عربيّة