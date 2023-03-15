تعافٍ نهائي لدينا حايك من سرطان الثدي

أعلنت الفنانة دينا حايك تعافيها نهائيًا من سرطان الثدي بعد رحلة من العلاج دامت عاماً كاملاً ما بين جلسات الإشعاع والكيماوي.

وكشفت حايك عن تفاصيل رحلة الشفاء من السرطان ومدى تأثير الحزن عليها، وقالت في تصريحات تلفزيونية: “أنا بعلن شفائي من سرطان الثدي بعد سنة كاملة و20 جلسة علاج بالإشعاع و16 جلسة كيماوي واتعلمت خلال الفترة دي أن الصحة أهم شيء في الحياة لأن من غيرها الحياة بتقف تماماً وكلنا بنقول الصحة أهم شيء ولكن هل مجرد كلام ولا حاسين به فعلًا”؟

وأضافت: “تعلمت الصبر خلال رحلتي مع السرطان وكنت بكون تعبانة من المرض ولكني بحاول أبقى إيجابية وأوقات بكيت وزعلت أكيد، ولكني اكتشفت أن الزعل بيزود المرض والسرطان حقيقة، وكنت بحاول اتجنبه دايماً.”

يُذكر أن الفنانة اللبنانية أكدت العام الماضي إصابتها بسرطان الثدي في مرحلته الثالثة، وقالت بعد عدة شهور من الاختفاء عن الأنظار، إنها تتلقى العلاج الكيماوي أسبوعياً في أحد المستشفيات منذ 6 أشهر، وأشارت إلى أنها تكتمت خبر المرض طوال الفترة الماضية، ولكنها قررت إعلانه قبل ساعات من ظهورها ضمن برنامج للتوعية من سرطان الثدي.