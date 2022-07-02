تعاقد على سبيل الإعارة بين نوتنجهام والحارس دين هندرسون

قال نادي نوتنجهام فورست الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت إنه تعاقد ولمدة عام على سبيل الإعارة مع دين هندرسون حارس مرمى مانشستر يونايتد.

وشارك هندرسون خريج أكاديمية يونايتد في ثلاث مباريات مع الفريق في جميع المنافسات الموسم الماضي ولم يتمكن من إزاحة الحارس الأول ديفيد دي خيا.

وقال هندرسون في بيان “أنا سعيد للغاية بالانضمام لهذا النادي الرائع صاحب الشعبية المتميزة والتاريخ المشرف”.

وأضاف هندرسون “أود توجيه الشكر إلى مدرب وملاك نوتنجهام فورست على منحي هذه الفرصة الكبيرة للعب في صفوف النادي في موسمه الأول بعد العودة للدوري الممتاز”.

وبهذا يكون هندرسون ثاني لاعب يتعاقد معه فورست استعدادا للموسم المقبل بعد ضمه المهاجم النيجيري الدولي تايو أونيي (24 عاما) مقابل مبلغ قياسي على مستوى النادي في الشهر الماضي.

وسيبدأ فورست مسيرته في الدوري الممتاز الموسم المقبل على أرض نيوكاسل يونايتد في السادس من أغسطس آب.