تعثر الاقتصاد الصيني يتسبب في تراجع أسعار النفط

مع افتتاح اسواق يوم الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني، تراجعت أسعار النفط تحت وطأة النشاط الاقتصادي الضعيف في الصين، أكبر مستورد للخام، لكن مكاسبها الشهرية الأولى منذ سبتمبر أيلول ما زالت تلوح في الأفق مع تأجيج التوتر في الشرق الأوسط للمخاوف بشأن الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس آذار، والتي ينتهي أجلها اليوم، 87 سنتا أو حوالي 1.1 بالمئة إلى 82 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1103 بتوقيت جرينتش. وانخفض عقد أبريل نيسان الأكثر تداولا بمقدار 80 سنتا أو حوالي واحد بالمئة إلى 81.70 دولار.

وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتا أو ما يقرب من 1.1 بالمئة إلى 77 دولارا للبرميل.