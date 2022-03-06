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تعرضت للتنمر.. حورية فرغلي تتحدث عن تأثير عمليات التجميل السلبي

منذ 11 ساعة
حورية فرغلي

حورية فرغلي

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تحدثت حورية فرغلي عن تأثير عمليات التجميل التي أجرتها مؤخرا ونظرة الناس لها، وإصابتها بالاكتئاب نتيجة تنمر الجمهور عليها.

وتحل الفنانة المصرية، حورية فرغلي، ضيفة في برنامج “حبر سري” تقديم الإعلامية أسماء إبراهيم، والذي يبث عبر قناة “القاهرة والناس”.

وكشفت قناة “القاهرة والناس” عن أجزاء من الحلقة التي من المقرر أن تذاع يومي الخميس والجمعة المقبلين من خلال إعلان ترويجي قصير تم عرضه السبت.

وكشفت حورية فرغلي عن مجموعة تصريحات مهمة خلال الإعلان الترويجي للحلقة، إذ قالت عن علاقتها بشقيقتها: “أختى آذتني كتير، واتكلمت عني في محنة مرضي”.

وعن تأثير عمليات التجميل السلبي على ملامحها قالت: “فقدت الثقة في نفسي، وفضلت سنتين لا أستطيع النظر في المرآة، تعرضت للتنمر وقالوا عني شبه مايكل جاكسون، وشبه أبو الهول”.

يذكر أن حورية فرغلي عادت للتمثيل مؤخرا من خلال مسلسل “أيام” بطولة شيري عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، ومحمود حجازي، ورياض الخولي، وندا موسى، وحجاج عبد العظيم.

المسلسل من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، وتدور أحداثه في 50 حلقة في إطار اجتماعي شعبي مليء بالتشويق والإثارة.

كما تواصل حورية فرغلي التحضير لمسلسل جديد، مع المنتج الفني، هاني وليم.

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