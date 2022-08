تعرفوا إلى الفائزين في حفل جوائز BBMAs لعام 2022

أقيم حفل توزيع جوائز Billboard Music Awards المعروف بـ BBMAs، في دورته الـ 29 للجائزة، في مسرح MGM Grand Garden Arena في لاس فيغاس يوم أمس الأحد 15 أيار/ مايو 2022. وحضر الحفل عدد كبير من أشهر نجوم العالم مثل جانيت جاكسون وميغان فوكس ودوجا كات وكايلي جينير ودوا ليبا إضافة إلى ميغان ذي ستاليون وترافيس سكوت وغيرهم.

وهذه قائمة بأسماء الفائزين بجوائز بيلبورد الموسيقية لعام 2022:

أفضل فنان: دريك.

أفضل فنان جديد: أوليفيا رودريجو.

أفضل مجموعة: BTS.

أفضل فنان في قائمة بيلبورد 200: تايلور سويفت.

أفضل فنان في قائمة بيلبورد 100: أوليفيا رودريجو.

أفضل فنان لأغاني البث: أوليفيا رودريجو.

أفضل فنان في مبيعات الأغاني: BTS.

أفضل فنان لأغاني الراديو: أوليفيا رودريجو.

أفضل فنان في بيلبورد العالمية (باستثناء الولايات المتحدة): إد شيران.

أفضل فنان Christian: كاني ويست.

أفضل جولة: رولينج ستونز (No Filter Tour).

أفضل فنان R&B: دوجا كات.

أفضل جولة R&B: برونو مارس (Bruno Mars at Park MGM).

أفضل ألبوم R&B: دوجا كات “Planet Her”.

أفضل مغني راب: دريك.

أفضل مغنية راب: ميغان ذي ستاليون.

أفضل أغنية راب: ليل ناز إكس وجاك هارلو “Industry Baby”.

أفضل ألبوم راب: دريك “Certified Lover Boy”.

أفضل فنان كانتري: تايلور سويفت.

أفضل ألبوم كانتري: تايلور سويفت “(Red (Taylor’s Version”.

أفضل أغنية كانتري: “Fancy Like” لـ Walker Hayes.

أفضل فنان روك: Glass Animals.

أفضل جولة روك: رولينج ستونز (No Filter Tour).

أفضل فنان لاتيني: Bad Bunny.

أفضل فنان راقص: ليدي جاجا.

أفضل ألبوم في قائمة بيلبورد 200: أوليفيا رودريجو “SOUR”.

أفضل موسيقى تصويرية: Encanto.

أفضل أغنية مبيعات: أغنية “Butter” لفرقة BTS.

أفضل تعاون: كيد لوري وجاستين بيبر في “Stay”.