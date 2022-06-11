تعرف على إتيكيت تناول الطعام خارج المنزل

للإتيكيت معايير كثيرة فى كل شئ في حياتنا يجب أن نقوم به بطريقة صحيحة حتى لا يصبح شكلنا غير لائق أمام الآخرين، ومن الأمور التى يتسائل الكثير عنها هى إتيكيت الطعام خارج المنزل.

هناك العديد الذي يصاب بالتوتر أو يقوم بالتصرف ببعض الأشياء غير اللائقة التى تدفع للإحراج أمام الاخرين، لذلك سنقوم بعرض معايير الاتيكيت عند تناول الطعام بالخارج، بحسب موقع .kent.edu.

قم بالوصول في الوقت المحدد واتصل مسبقاً إذا كنت تعلم أنك ستتأخر، لا تضع أي حقائب أو محافظ أو نظارات شمسية أو هواتف محمولة أو حقائب أوراق على الطاولة.

اتخذ وضعية مناسبة وأبعد الكوعين عن الطاولة، ثم انتظر 15 دقيقة قبل الاتصال للتحقق من حالة وصول شركاء العشاء.

وعند تقديم مجموعة متنوعة من أواني الأكل، تذكر الإرشادات التي تقول “ابدأ من الخارج واعمل في طريقك إلى الداخل” على سبيل المثال، إذا كان لديك شوكتان، فابدأ بالشوكة من الخارج.

لا تتحدث مع أدواتك ولا تمسك بقبضة يدك بها، ثم ضع الأواني على طبقك، وليس على الطاولة، عندما لا تستخدمها.

عادةً ما تريد وضع منديلك على حجرك (مطوياُ من المنتصف مع الطية باتجاه خصرك) بعد فترة وجيزة من الجلوس على الطاولة، ولكن اتبع خطى مضيفك.

يجب أن يبقى المنديل في حجرك طوال الوجبة بأكملها، ثم ضع منديلك على كرسيك، أو على يسار صحنك، إذا تركت الطاولة كإشارة إلى الخادم بأنك ستعود.

وعندما يضع المضيف منديله على الطاولة، فهذا يدل على نهاية الوجبة يجب عليك بعد ذلك وضع منديلك على المنضدة أيضاً.

طلب الأكل وتقديمه، لا تطلب أغلى صنف من القائمة، أو المقبلات، أو الحلوى، ما لم يشجعك مضيفك على ذلك، في حين أنه من الأفضل عدم طلب الكحول حتى لو طلب القائم بإجراء المقابلة، يجب أن يكون الكحول باعتدال إذا تم تناوله.

تجنب طلب العناصر الفوضوية أو التي يصعب تناولها (مثل السباغيتي وحساء البصل الفرنسي)، ثم انتظر حتى يتم تقديم الطعام للجميع قبل البدء في تناول الطعام، ما لم يشجعك الشخص الذي لم يتم تقديمه على البدء في تناول الطعام.

خلال الوجبة، قم بتناول الطعام ببطء ولا تقطع سوى بضع قضمات صغيرة من وجبتك في كل مرة، ثم امضغ وفمك مغلق ولا تتحدث بالطعام في فمك.

وقم بتمرير المواد الغذائية إلى اليمين (مثل الخبز وتوابل السلطة) إذا كنت أنت الشخص الذي يبدأ في تمرير سلة الخبز، فقدم أولاً البعض إلى الشخص الموجود على يسارك، ثم خذ البعض لنفسك ، ثم مرر إلى اليمين.

ثم مرر الملح والفلفل معًا ، واحدة في كل يد إذا طلب منك شخص ما تمرير هذه العناصر، فلا يجب أن تتوقف مؤقتًا لاستخدامها، وتذوق طعامك قبل تتبيله.

بالإضافة أنه يجب الا تستخدم كميات زائدة من المحليات، ما لا يزيد عن عبوتين لكل وجبة هو القاعدة العامة.

ويجب أن يؤكل الخبز عن طريق تقطيعه إلى قطع صغيرة، ودهن القليل من الزبدة في المرة الواحدة لا تقطع الخبز بالسكين أو تأكله كاملاً.

ثم قلب الحساء برفق لتبريده بدلًا من النفخ فيه ابعد حساءك عنك بالملعقة، وليس عليك تنظيف طبقك من المهذب ترك بعض الطعام في طبقك

عند الانتهاء.. اترك الأطباق في نفس الوضع، ولا تدفعي الأطباق جانباً أو تكدسها، ثم ضع الشوكة والسكين بشكل قطري عبر اللوحة، جنباً إلى جنب ،مشيراً في الساعة 10:00 و 4:00 على وجه الساعة هذا يدل على طاقم الانتظار الذي انتهيت منه.