تعرف على اشهر مثلث صداقة بالوسط الفني

تحل اليوم الأحد، الذكرى الأولى لرحيل النجمة دلال عبد العزيز، التي رحلت يوم 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا لمده ثلاثة أشهر، وتعد دلال من أهم نجمات جيلها فكانت بارعة فى أدائها التمثيلى التى ظهرت به فى مجالات السينما والدراما والمسرح.

وكانت النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، تجمعها صداقة سنوات طويلة بين رجاء الجداوى وميرفت أمين حيث كانت علاقة فريدة من نوعها وظلت صداقتهما مترابطة وصامدة مع الأيام.

وكان الثلاثى دلال وميرفت ورجاء يذهبن سويًا في جميع المناسبات ويزرن الفنانين ويقفن إلى جانبهم فى السراء والضراء معًا ولم يتركوا عزاء إلا وكانوا فى مقدمة صفوف المعزيين، للدرجة التى كان يطلق الراحل سمير غانم على زوجته لقب عزاء عبد العزيز وعلى الراحلة رجاء الجداوي لقب عزاء الجداوى وثلاثتهم ميرفت أمين من كثرة حضورهم العزاءات.

وكان مثلث الصداقة لا يفترق أبدا ولكن فى 2020، فقد المثلث ضلع من أضلاعه برحيل الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى بفيروس كورونا، ليدخل الحزن قلب صديقاتها دلال و ميرفت بعد رحيلها، وقالت دلال وقتها “لحظة صعبة كنا متعودين نعزي مع بعض أول مرة نعزي في التالتة بتاعتنا إحساس فظيع”، وبمرور سنة واحدة وفى 2021 يفقد مثلث الصداقة ضلع أخر وترحل النجمة دلال عبد العزيز لتعيش النجمة ميرفت أمين وحيدة بين الذكريات بعد رحيل صديقات العمر .