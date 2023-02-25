تعرف على الصفة البسيطة التي يشترك فيها الأشخاص الناجحون

خلصت خبيرة متخصصة في علم النفس إلى وجود صفة واحدة يشترك فيها الأشخاص الناجحون دوماً، وهو ما يؤكد أن هذه الصفة من عوامل النجاح الأساسية لدى هؤلاء الأشخاص، خاصة في مجال المال والأعمال والحياة الوظيفية.

وقالت الخبيرة في علم النفس والفلسفة بجامعة “ييل” الأميركية تامار جيندلر إنه بينما يعتقد البعض بأن المال هو سر السعادة والنجاح، فإن عقوداً من البحث والتمحيص أثبتت أن أمراً آخر هو الذي يقف وراء النجاح والسعادة، وهو صفة تشكل قاسماً مشتركاً بين كل الأشخاص الناجحين.

وقالت جيندلر في مقال نشرته شبكة CNBC الأميركية، واطلعت عليه “العربية.نت” إن هذه الصفة المشتركة بين الأشخاص الناجحين هي “الوعي الذاتي”.

وتقول جيندلر إنه “في العمل، يمكن أن يؤدي الوعي الذاتي إلى تواصل أكثر فعالية وعلاقات أقوى وزيادة الإبداع والإنتاجية”، وتشير جيندلر إلى أن هذه السمة استطاعت أن تكون عاملاً للنجاح منذ آلاف السنين، حيث قالت إن سقراط كان يتمتع بها، وأضافت: “كان سقراط على استعداد للتشكيك في كل شيء”.

وتقول إن الفيلسوف اليوناني سقراط، المولود حوالي 470 قبل الميلاد، كان فضولياً ومتشككاً في نفسه، وتضمنت “طريقته السقراطية” الرد على الأسئلة بالأسئلة، بدلاً من الإجابات المباشرة، لمساعدة الناس على فهم معتقداتهم وقدراتهم بشكل أفضل.

وتقول جيندلر إن هذا النوع من الفهم يجعل الناس أكثر نجاحاً وسعادة، كما أنها تعطي العديد من النصائح لتدريب عقل الشخص على حالة أكثر حدة من “الوعي الذاتي”، ومن بين هذه النصائح: “تخيل ما سيقوله سقراط نفسه”، حيث غالباً ما كان الفيلسوف يعمل مثل طفل دائم، ويسأل “لماذا” ردًا على كل عبارة أو سؤال. وعليه فعلى كل شخص أن يبدأ في فعل الشيء نفسه.

وأشارت جيندلر إلى دراسة أجريت في السبعينيات حيث تم وضع المشاركين على جسرين، أحدهما قوي والآخر غير مستقر، وأفاد الأشخاص على الجسر غير المستقر بأنهم شعروا بمزيد من الانجذاب إلى الشخص بجانبهم. وبالطبع، أنفاسهم المهتزة ونبضات القلب المتسارعة لم تكن علامات حب، وإنما كانوا فقط على جسر متهالك.