تعرف على ساعات الصيام في الدول العربية..”الأطول والأقصر”

بدأت أغلب الدول العربية الثلاثاء، صوم أول أيام شهر رمضان، حيث بدأ المسلمون بالإمساك عن الطعام والشراب ساعات طويلة منذ الفجر وحتى مغرب الشمس.

ويُحدد بداية صوم رمضان عبر حسابات فلكية قمرية ورؤية بصرية.

وتختلف ساعات الصيام من دولة لأخرى، بحسب موقعها الجغرافي والنطاق الزمني المترتب عن ذلك.

والدول القريبة من شمال الكرة الأرضية تطول فيها ساعات الصيام بينما تنخفض كلما توجهنا نحو القطب الجنوبي”.

ويصوم الجزائريون والتونسيون هذا العام أطول يوم بين البلدان العربية، حيث يمسكون عن الأكل والشرب نحو 14 ساعة و39 دقيقة في أول يوم من شهر رمضان، وتصل عدد ساعات الصيام في الجزائر وجارتها الشرقية 15 ساعة و50 دقيقة في آخر يوم من رمضان.

في المقابل يصوم المسلمون في جزر القمر، أقصر ساعات الصيام في العالم العربي، إذ تبلغ عدد ساعات الصيام في العاصمة موروني نحو 13 ساعة و12 دقيقة في أول يوم رمضان، بينما يصل 12 ساعة و59 دقيقة في آخر يوم منه.

وفي السعودية يمسك الصائمون عن الأكل والشرب 14 ساعة ودقيقتين، بينما يصوم المصريون في أول يوم 14 ساعة و20 دقيقة والأردنيون 14 ساعة و23 دقيقة.

وفي العراق يصوم المسلمون 14 ساعة و27 دقيقة في أول يوم بينما تصل ساعات الصيام في آخر يوم من رمضان 15 ساعة و30 دقيقة.