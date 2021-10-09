تعرف على لائحة أكثر 10 مدن أماناً في العالم

أصدرت وحدة المعلومات الاقتصادية مؤشر المدن الآمنة لعام 2021، الذي أخذ في الحسبان بالإضافة إلى الأمن الشخصي أو السلامة، كلاً من الأمن الرقمي والبيئي والبنية التحتية والأمن الصحي، مع وضع رد فعل كل مدينة على الجائحة ومعدلات الوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا» في الاعتبار هذا العام.

ووفقاً لصحيفة “إندبندنت”، فقد جاءت العاصمة الدنماركية “كوبنهاغن” في المقدمة، ثم تلتها في التنصيف كلاً من تورونتو وسنغافورة.

يشار إلى خبراء في تخطيط المدن، وعلم الأوبئة، وإدارة المخاطر والاستدامة قاموا بإدخال المعلومات في التصنيفات، التي تم الكشف عنها مؤخراً.

وتعرض الأمن الصحي للكثيرين في القائمة لتحديات عدة في الأشهر الـ18 الماضية، حيث اجتاح فيروس «كورونا» مناطق حضرية مكتظة بالسكان.

وجاء في التقرير:

في البلدان التي انتشر فيها الوباء، شهدت المدن – بشكل عام – ارتفاع معدلات الحالات بشكل أسرع في البداية من المناطق الريفية المحيطة.

وأتت لائحة أكثر 10 مدن أماناً في العالم على الشكل التالي:

1 – كوبنهاغن

2 – تورونتو

3 – سنغافورة

4 – سيدني

5 – طوكيو

6 – أمستردام

7 – ويلينغتون

* هونغ كونغ

* ملبورن

10 – ستوكهولم

واحتلت كوبنهاغن المركز الأول بسبب وفرة الحدائق والمساحات الخضراء والممرات المائية، بالإضافة إلى إرشادات واضحة حول فيروس «كوفيد – 19»، وثقة الناس في مسؤولي المدينة، وانخفاض الفساد.

وسجلت هونغ كونغ وملبورن نفس النتيجة بشكل عام، مما جعلهما يحتلان المركز الثامن في القائمة.

في التقرير، أشاد عمدة كوبنهاغن لارس فايس بالشعور بالمساواة في المدينة، قائلاً: «تتميز كوبنهاغن أيضاً بتماسك اجتماعي كبير وفجوة ثروة ضيقة نسبياً. تعتبر المدينة مختلطة حيث يلتقي كل من مساعد التنظيف والمدير التنفيذي ببعضهما البعض في السوبر ماركت المحلي ويضعان أطفالهما في نفس المدرسة. هذا هو أحد الأركان الأساسية للثقافة الدنماركية، ويساهم بشكل كبير في المستويات العالية من الثقة والأمان التي نستفيد منها».

وظهرت العاصمة الدنماركية ضمن المراتب الأولى لكل فئة باستثناء الأمن الصحي، حيث تراجعت إلى المرتبة 26.

واحتلت لندن المرتبة 15 في قائمة «الأكثر أماناً» بشكل عام، لكنها احتلت المرتبة الثامنة من حيث الأمن الصحي.

وتصدرت هونغ كونغ قائمة أمن البنية التحتية، في حين جاءت سيدني في المرتبة الأولى للأمن الرقمي وويلنغتون للأمن البيئي.