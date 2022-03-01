تعرف على مواصفات وجه القادة!

يبحث رجال الأعمال دائماً عن تلك الفكرة الكبيرة والمميزة لكي يحققوا النجاحات الباهرة.

ولكن ما الذي يجعل شخص ما يريد أن يبدأ وينمي شركته الخاصة؟

وفقاً لفريق من الباحثين بقيادة جامعة قبرص، قد يكون الأمر مرتبطاً جزئيًا بميزات وجه الشخص.

فوجدوا أنّ رواد الأعمال الذين يعملون لكي يصبحوا مثل السير ريتشارد برانسون أو إيلون ماسك هم أكثر عرضة لكي يكون لديهم وجه متناسق وعظام وجه بارزة.

وعلى الرغم من أنّ هذا يجعلهم أكثر عرضة لأن يصبحوا رواد أعمال، إلا أنه ليس له أي تأثير على ما إذا كانوا سيكونون ناجحين، وفقاً للباحثين.

شرع الفريق في فهم ما إذا كانت بعض ملامح الوجه مرتبطة برواد الأعمال.

في دراستهم، التي نشرت في The Leadership Quarterly، أوضح الباحثون: ” ارتبط مظهر الوجه باختيار القادة في المجالات التي تعتبر فيها القيادة الفعالة حاسمة، مثل السياسة والأعمال والجيش.”

“ومع ذلك، فقد استكشفت دراسات قليلة حتى الآن الارتباط بين مظهر الوجه وريادة الأعمال، بالرغم من التوقعات المتزايدة بأنه على رواد الأعمال توفير قيادة مثالية في الأنشطة التي تؤدي إلى إنشاء شركات ناشئة ناجحة.”

واستخدم الباحثون أدوات تحليل الوجه على قاعدة بيانات كبيرة من البيض ورجال الأعمال الذكور وغير رجال الأعمال في الولايات المتحدة.

وركزوا على ثلاث ميزات رئيسية للوجه: نسبة عرض الوجه إلى ارتفاعه، وبروز عظم الوجنتين وتناسق الوجه.

وكشف التحليل أنّ الرجال الذين لديهم عظام أكثر بروزاً ووجه متناسق، كانوا أكثر عرضة لأن يكونوا رواد أعمال، في حين أنّ نسبة عرض الوجه إلى الطول لم تكن مرتبطة.

ومع ذلك، لا يبدو أنّ هذه الميزات تلعب دوراً في نجاحهم كرواد أعمال.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، ديموستينيس ستيفانيديس، من جامعة قبرص: “تشير النتائج التي توصلت إليها أبحاثنا إلى أنّ مظهر الوجه يرتبط بظهور القادة ولكن ليس بأدائهم التجاري اللاحق.”

قال الخبراء أنه نظراً لأنّ دراستهم نظرت إلى رواد الأعمال البيض فقط، يجب أن تركز الأبحاث المستقبلية على مجموعة أكثر تنوعاً من رواد الأعمال، بما في ذلك النساء، لمعرفة ما إذا كان يتم الحصول على نفس النتائج.

كتب المؤلفون أنّ الأبحاث المستقبلية يمكن أن تركز أيضاً على تحديد الاستدلالات الاجتماعية التي شكلتها خصائص الوجه وكيفية تأثيرها على ريادة الأعمال.

“بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبحوث إضافية فحص كيفية تأثير التفاعل بين خصائص الوجه والعوامل البيئية على احتمال أن تصبح رائد أعمال.”

وأضافوا: “نحن نشجع الدراسات المستقبلية على فحص تصورات السلوك الريادي التي تنتج عن صحة المرأة، وبروز عظام الوجنتين، وتناسق الوجه، وما إذا كانت هذه التصورات يمكن أن تتنبأ بحجم التمويل الذي يتلقاه رواد الأعمال