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تعرُض ماغي بو غصن لوعكة صحية مفاجئة… “أنا بحالة ممتازة”

منذ 51 دقيقة
ماغي بو غصن

ماغي بو غصن

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أثرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن بجمهورها بعدما أخبرت عن الوعكة الصحية التي تعرضت لها سابقاً والتي أجبرتها على الخضوع لعملية جراحية خطيرة جداً. وأكدت آنذاك بأنها تعافت وباتت بصحة ممتازة بفضل المحبين وعائلتها.

وبعدما وصلت بو غصن الى العاصمة المصرية القاهرة لتسلّم جائزة “أفضل ممثلة لبنانية وعربية” ضمن مهرجان الفضائيات العربية، اضطرّت للعودة الى بيروت بشكل مفاجئ، وروت التفاصيل في تغريدتين على “تويتر”.

واعتذرت في التغريدتين بسبب تغيبها عن المهرجان بشكل مفاجئ وطمأنت محبيها بانها بصحة ممتازة. وشكرت لجنة النقاد ورئيس المهرجان.

وكتبت في التغريدتين: “بعد وصولي عالقاهرة اضطريت للأسف إرجع على بيروت قبل المهرجان بساعات بسبب وعكة صحية مفاجئة.. أنا هلأ كتير منيحة الحمد الله وبحالة جيدة جداً. بعتذر كتير من القيّمين على مهرجان الفضائيات العربية على استحالة بقائي.. كنت حابّة كون بيناتكن واستلم الجائزة اللي أنا فخورة فيها جداً”.

وتابعت: “شكراً للجنة النقاد الكرام ولرئيس مهرجان الفضائيات العربية الأستاذ أحمد عليوة وللجمهور المصري والعربي اللي صوّت لصالحي كأفضل ممثلة لبنانية عربية للعام 2020 عن مسلسل “أولاد آدم” منلتقي قريباً.. كل الحب”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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