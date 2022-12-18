الأحد 24 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 18 ديسمبر 2022 |
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تعرّف على المدينة الأوروبية "الأفضل للمعيشة والعمل"!

منذ 49 دقيقة
مدينة فالسنيا

مدينة فالسنيا

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احتلت مدينة فالنسيا الإسبانية المرتبة الأولى في قائمة أفضل المدن للمعيشة والعمل ‏في الخارج خلال عام 2022، بحسب مسح ‏ InterNations‏شمل أكثر من 12 ألف ‏مقيم.‏

تعد فالنسيا ثالث أكبر المدن الإسبانية وفازت كذلك بلقب عاصمة أفضل تصميمات ‏العالم لهذا العام بفضل التحف المعمارية والأثرية التي تم ضمها إلى قائمة اليونسكو ‏للتراث العالمي.‏

هذا ويرجع اختيار فالنسيا كأفضل مدن العالم للمعيشة والعمل بالخارج هذا العام إلى‏ أسباب عدة، من بينها تميزها بالعديد من الشواطئ الرملية والمقاهي والأندية ‏والمناظر الطبيعية.‏

علاوة على ذلك، تتمتع فالنسيا بمعايير أمان عالية ومناخ مميز وثقافات متنوعة ‏وبيئة حضرية تجعلها بقعة جاذبة للعمالة والمقيمين من الخارج.‏

ومن أهم الأسباب أيضًا، انخفاض تكلفة المعيشة في فالنسيا بخاصة للمتقاعدين ‏الراغبين في الإقامة بها من دول أخرى، كذلك تعد مكاناً مفضلاً لدى الراغبين في ‏العمل عن بعد.‏

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