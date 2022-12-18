تعرّف على المدينة الأوروبية "الأفضل للمعيشة والعمل"!

احتلت مدينة فالنسيا الإسبانية المرتبة الأولى في قائمة أفضل المدن للمعيشة والعمل في الخارج خلال عام 2022، بحسب مسح InterNationsشمل أكثر من 12 ألف مقيم.
تعد فالنسيا ثالث أكبر المدن الإسبانية وفازت كذلك بلقب عاصمة أفضل تصميمات العالم لهذا العام بفضل التحف المعمارية والأثرية التي تم ضمها إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
هذا ويرجع اختيار فالنسيا كأفضل مدن العالم للمعيشة والعمل بالخارج هذا العام إلى أسباب عدة، من بينها تميزها بالعديد من الشواطئ الرملية والمقاهي والأندية والمناظر الطبيعية.
علاوة على ذلك، تتمتع فالنسيا بمعايير أمان عالية ومناخ مميز وثقافات متنوعة وبيئة حضرية تجعلها بقعة جاذبة للعمالة والمقيمين من الخارج.
ومن أهم الأسباب أيضًا، انخفاض تكلفة المعيشة في فالنسيا بخاصة للمتقاعدين الراغبين في الإقامة بها من دول أخرى، كذلك تعد مكاناً مفضلاً لدى الراغبين في العمل عن بعد.