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تعطل منصة "إكس" لبعض الوقت

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 21 - ديسمبر - 2023 9:33 صباحًا
منصة إكس

منصة إكس

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أبلغ مستخدمو منصة x (تويتر سابقا) عن مواجهتهم أعطالا في استخدام المنصة، بحسب بيانات موقع down detector، بحسب “روسيا اليوم”.

وحسب الموقع فإن أكثر من 79 ألف شخص أبلغوا عن عطل حتى الساعة 7:39 صباح اليوم .

وقال 71% منهم أنهم يواجهون عطلا في استخدام التطبيق التابع للمنصة فيما قال 23% أنهم يواجهون عطلا في استخدام الموقع.

يذكر أن من يحاول فتح حسابه على المنصة، تصله رسالة welcome to x، أهلا بك في X، دون أن يتمكن من فتح صفحته الخاصة، أو رؤية المنشورات على الحسابات الأخرى التي يتابعها.

وواجه المستخدمون مشكلات في التحميل على X Pro، المعروفة بـ TweetDeck سابقا، مع رسالة تقول “في انتظار المشاركات”.

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