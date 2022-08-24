الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
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تعقّد صفقة انتقال ديباي إلى يوفنتوس بسبب مطالب مادية

منذ ساعة واحدة
ممفيس ديباي

ممفيس ديباي

موقع kooora
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تحدّث تقرير صحفي إسباني، عن تعقّد مفاوضات يوفنتوس والهولندي “ممفيس ديباي”، مهاجم برشلونة، لضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وعقدت الإدارة الرياضية ليوفنتوس والجهاز الفني والمفوضية الاقتصادي بالنادي اجتماعًا، لتحليل الصفقة، وتم التوصل إلى نتيجة أن ديباي لديه مطالب لا تتناسب مع ميزانية النادي، وفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية.

وأضافت الصحيفة: “الآن المهاجم صاحب الخيارات الأقوى لتدعيم هجوم السيدة العجوز هو أركاديوز ميليك، لاعب أوليمبيك مارسيليا الفرنسي”.

ولفت التقرير إلى أن ممفيس ديباي طلب الحصول على 7.5 مليون يورو كراتب سنوي صافي، وهو ما لم يتناسب مع خطط يوفنتوس وعطل الاتفاق مع إدارة برشلونة.

كذلك، أفادت الصحيفة بأنه بعد خروج يوفنتوس من صراع المنافسة على ضم ديباي، سيكون مانشستر يونايتد مستعدًا لاستقدامه، مع العلم بأنه ارتدى ألوان الشياطين الحمر سابقًا.

ويسعى برشلونة للتخلص من ديباي وبيير إيميريك أوباميانغ لتسجيل الصفقات الجديدة.

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