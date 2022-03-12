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تعليقات كلوب وضعت صلاح “في مأزق”.. ومدير أعماله يرد

منذ 49 دقيقة
المدرب الألماني يورغن كلوب

المدرب الألماني يورغن كلوب

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ابعد المدرب الألماني يورغن كلوب نجمه المصري محمد صلاح، عن فرصة توقيع عقد جديد مع ليفربول، جاء ذلك خلال تصريحات غريبة خرجت من المدرب الألماني، عشية موقعة الفريق أمام برايتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، بدت غامضة في البداية، قبل أن تتضح جذورها.
وخلال المؤتمر الصحفي، مساء الجمعة، صرح كلوب حول تجديد عقد صلاح قائلا: “مسؤولو النادي فعلوا ما بوسعهم في محادثات تجديد عقد مو صلاح.. لا، لا يمكننا فعل المزيد.. هكذا هو الأمر”.
وأضاف: “لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالمحادثات، بقدر ما يتعلق بقرار صلاح إلى حد كبير.. أعتقد أن النادي فعل ما يمكن أن يفعله”.

تصريحات كلوب وضحت وقوفه إلى جانب النادي، في مفاوضاته مع صلاح، مؤكدا أن الأمر بيد صلاح، بأن يرضخ لشروط العقد الجديد، بالراتب الذي حددته الإدارة.. أو الرحيل.
تعليقات كلوب التي وضعت صلاح “في مأزق”، رد عليها وكيل أعمال النجم المصري، رامي عباس، بتعبيرات “ضاحكة”، وكأنه يسخر مما قاله كلوب بشأن “فعل النادي كل ما بوسعه”.
يذكر أن صلاح ومدير أعماله الكولومبي رامي عباس، يخوضون مفاوضات معقدة مع ليفربول منذ بداية الموسم، لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023.

بالعودة قليلا للوراء، قد نكتشف أن كلوب ليس منعزلا، مثل أغلب المدربين، عن مفاوضات النجوم والإدارة، بل قد يكون “مهندس المفاوضات” بنفسه.
في أغسطس 2021، أبلغ كلوب موقع ليفربول على الإنترنت: “أنا منخرط في كل شيء تقريبا في النادي. ربما تحدث بعض المفاوضات بدوني، لكن بشكل عام أعرف كل ما يتم في هذا الشأن”، وأكد بعدها في حديثه “عندما نتوصل لقرار بشأن عقد صلاح سنعلن عنه”.
وعاد في ديسمبر 2021، ليؤكد دوره الرئيسي في المفاوضات مع النجم المصري: “عقد جديد صلاح مع ليفربول؟. لا أشعر بالقلق بشأن وتيرة المحادثات. إننا نجري مفاوضات جيدة حقا معه”.

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