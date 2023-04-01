تعليق صادم لستورمي دانيلز عن اتهام ترامب

تخشى الممثلة السابقة ستورمي دانيلز أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب “العنيفين” على حد قولها، وذلك بعد أن وجهت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك، الخميس، الاتّهام إليه بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمتها قبل انتخابات عام 2016.

وفي أول تعليق لها على قرار هيئة المحلّفين تقول دانييلز أنها تخشى أنصار ترامب “العنيفين” لكنها مستعدة لمواجهة الرجل في المحكمة وتقول بسخربة ” لا يمكن أن يكون مخيفاً أكثر وهو يرتدي ملابسه”.

وقالت دانيلز: “لم يعد الردف غير قابل للمس”، لا يُستثنى أي شخص في السلطة من القانون”. وبغض النظر عن وظيفتك أو ما يقوله حسابك المصرفي فأنت مسؤول عن الأشياء التي قلتها وفعلتها والعدالة ستأخذ مجراها”.

ولكن لا يبدو أن هذا هو الحال بالنسبة لدونالد ترامب الرئيس السابق.

وبحسب “التايمز” البريطانية يطغى شعور الحذر على دانيلز أكثر منه الإنتصار، وتقول للصحيفة “إنها تبرئة، لقد فعل ما هو أسوأ بكثير لدرجة أنه كان يجب إسقاطه من قبل”.

وعلى الرغم من أن التهم الموجهة إلى ترامب لم تُعلن بعد لكن المدعين يحققون في دفع 130 ألف دولار لشراء صمت دانيلز (44 عامًا) قبل أسبوع من انتخابات عام 2016.