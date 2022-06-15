الأربعاء 16 ذو القعدة 1443 ﻫ - 15 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تعليق نادين نسيب نجيم على صورة يحدث ضجة عبر مواقع التواصل

منذ 4 ساعات
نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم

A A A
طباعة المقال

شاركت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها على تطبيق “إنستغرام” بمجموعة صور لطفلتها هافين خلال حفل المناوَلة الأولى الخاصّة بها، ووجهت لها رسالة من القلب.

واستعرضت نادين جمال طفلتها وملامحها الجذّابة من خلال مقطع فيديو تضمن مجموعة من صورها العفوية التي تم التقاطها في هذه المناسبة، وبدت كالملاك بالأبيض، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع ونال إعجاب الآلاف من محبيها.

وأرفقت نادين المقطع بتعليقٍ كتبت فيه: “تؤبرني هالضحكة وهالمشية والبراءة والشقار والطياب. الله يحميكي يا نور عيون ماما ويبعد عنك كل شر. أصلاً اذا جرّب الشرّ يقرّب صوبك حيخاف مني ويهرب، يا مشحّر بلا هالعلقة من أصلا. مين متلي بتخرمش بثانية بس حدا يقرّب على ولادها؟”.

وتفاعل المتابعون وعدد كبير من النجوم بحماسة مع اللقطات العفوية للطفلة وتغزلوا بجمالها وبملامحها الجذابة، وانقسمت التعليقات بين من رأى أنها تشبه والدتها ومن أكد أنها تشبه والدها، وأشاد الجميع بتعليق النجمة اللبنانية وبعلاقتها المميزة مع طفلتها.

 

    المزيد من منوعات

    داني هاي مدرب نيوزيلندا
    مدرب نيوزيلندا ينتقد الحكم بعد الفشل في التأهل لكأس العالم
    دوري الأمم الأوروبية
    بعد اكتساح إيطاليا بخماسية... ألمانيا تسجّل رقماً تاريخيًّا
    تحليل جدري القرود
    توجّه لتغيير اسم فيروس جدري القرود... والسبب؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    حقل كاريش
    خبير يكشف المردود المالي المتوقع من حقل كاريش
    مغارة جعيتا
    بالفيديو: اكتشاف مغارة في جبل خربة قنافار شبيهة بمغارة جعيتا
    المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكستين
    هوكستين يرد ضاحكاً على تصريحات باسيل.. الناس يحبون الشعارات