تعيين إيفان هاسيك مدربا للمنتخب اللبناني لكرة القدم

عيّن الاتحاد اللبناني لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الخميس، التشيكي إيفان هاسيك البالغ 58 عاما على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم.

وسيقود هاسيك المنتخب اللبناني في الجولة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم 2022، بالإضافة إلى نهائيات كأس آسيا 2023 وبطولة كأس العرب 2021.

وسيلعب منتخب لبنان في المجموعة الأولى بالتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر، رفقة كل من إيران وكوريا الجنوبية والإمارات وسوريا والعراق.

التشيكي هاسيك مديراً فنياً للمنتخب الأول التفاصيل ⬇️⬇️https://t.co/zEkaHqX0aM — Lebanese Football Association (@thelfadotcom) July 15, 2021

وهاسيك هو لاعب كرة قدم سابق في جمهورية التشيك شارك مع منتخب تشيكوسلوفاكيا بين عامي 1984-1993 والمنتخب التشيكي عام 1994.

وفي يونيو عام 2009، أصبح هاسيك رئيسا للاتحاد التشيكي لكرة القدم. ومع ذلك أعلن بعدها بشهر أنه سيتولى تدريب المنتخب الوطني حتى نهاية تصفيات كأس العالم 2010. ثم أعلن استقالته من منصبه كمدير فني لجمهورية التشيك في 14 أكتوبر 2009. وفي 26 يونيو 2011 ترك منصب رئيس الاتحاد وعاد إلى نادي الأهلي دبي.

كما أشرف على تدريب عدة أندية أوروبية وخليجية منها سبارتا براغ الذي حقق معه لقب الدوري التشيكي الممتاز في 4 مواسم كلاعب وفي موسمين كمدرب، وناديي سانت إتيان وستراسبورغ الفرنسيين، ونادي قطر، والأهلي الإماراتي الذي حقق معه لقب دوري المحترفين الى جانب كأس السوبر، والهلال السعودي الذي أحرز معه بطولة كأس ولي العهد، إلى جانب تدريبه لناديي الفجيرة والإمارات.