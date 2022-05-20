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تعيين جان لوي جاسيه مدربا جديدا لمنتخب ساحل العاج

20 - مايو - 2022
المدرب جان لوي جاسيه

المدرب جان لوي جاسيه

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عينت ساحل العاج الفرنسي جان لوي جاسيه مدربا جديدا لمنتخبها الوطني لكرة القدم حيث تستعد البلاد لاستضافة كأس أمم أفريقيا في يونيو حزيران العام المقبل.

وقال اتحاد كرة القدم في ساحل العاج في مؤتمر صحفي إن المدرب البالغ عمره 68 عاما وقع عقدا لمدة 12 شهرا مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام آخر.

وعمل جاسيه مدربا مساعدا للفرنسي لوران بلان حين كان يتولى تدريب فرنسا بين 2010 و2012 كما سبق له تدريب مونبلييه وكاين وسانت إيتيين وبوردو في الدوري الفرنسي.

وسيعمل إيمرس فاي لاعب وسط نيس وريدينج السابق مدربا مساعدا.

ويحل جاسيه محل مدرب فرنسي آخر هو باتريس بوميل الذي لم يتم تجديد عقده بعد إخفاق ساحل العاج في التأهل لكأس العالم وخروجها من دور الستة عشر في كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في يناير كانون الثاني.

وستكون أول مباراة لمنتخب ساحل العاج تحت قيادة جاسيه في الثالث من يونيو حزيران أمام زيمبابوي وبعدها سيلعب خارج الديار أمام ليسوتو في جوهانسبرج بعد أربعة أيام أخرى.

وأوقعت القرعة منتخب ساحل العاج، الذي توج بطلا لأفريقيا في 2015، في المجموعة الثامنة في تصفيات كأس الأمم.

    المصدر :
  • رويترز

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