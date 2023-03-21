تعيين دي بروين قائداً جديداً لبلجيكا

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، اليوم الثلثاء 21/3/2023، أن مدربه الجديد الإيطالي-الألماني دومينيكو تيديسكو اختار نجم مانشستر سيتي الإنكليزي كيفن دي بروين قائداً جديداً “للشياطين الحمر” خلفاً لنجم ريال مدريد الإسباني إيدين هازارد المعتزل عقب مونديال 2022 في قطر.

وفضَّل تيديسكو صانع ألعاب مانشستر سيتي على مهاجم إنتر ميلان الإيطالي روميلو لوكاكو الذي كان مرشحاً أيضاً لحمل الشارة.

وقال دي بروين في تصريح لقناة “آر تي إل”: “إنه شرف لي أن يتم تعييني (قائداً) وأن أمثل البلاد بهذه الطريقة. عمري 32 عاماً تقريباً. لم أفكر أبداً في التوقف (عن الدفاع على ألوان المنتخب الوطني). أعتقد أنه لا يزال بإمكاني تقديم شيء ما ومساعدة الشباب”.

وخاض دي بروين 97 مباراة دولية سجل خلالها 25 هدفاً مع 46 تمريرة حاسمة. تعرض لانتقادات شديدة من قبل وسائل الاعلام البلجيكي بعد كأس العالم في قطر لعدم ظهوره بالمستوى المأمول.