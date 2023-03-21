الثلاثاء 29 شعبان 1444 ﻫ - 21 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تعيين دي بروين قائداً جديداً لبلجيكا

منذ 11 ثانية
كيفن دي بروين

كيفن دي بروين

A A A
طباعة المقال

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، اليوم الثلثاء 21/3/2023، أن مدربه الجديد الإيطالي-الألماني دومينيكو تيديسكو اختار نجم مانشستر سيتي الإنكليزي كيفن دي بروين قائداً جديداً “للشياطين الحمر” خلفاً لنجم ريال مدريد الإسباني إيدين هازارد المعتزل عقب مونديال 2022 في قطر.

وفضَّل تيديسكو صانع ألعاب مانشستر سيتي على مهاجم إنتر ميلان الإيطالي روميلو لوكاكو الذي كان مرشحاً أيضاً لحمل الشارة.

وقال دي بروين في تصريح لقناة “آر تي إل”: “إنه شرف لي أن يتم تعييني (قائداً) وأن أمثل البلاد بهذه الطريقة. عمري 32 عاماً تقريباً. لم أفكر أبداً في التوقف (عن الدفاع على ألوان المنتخب الوطني). أعتقد أنه لا يزال بإمكاني تقديم شيء ما ومساعدة الشباب”.

وخاض دي بروين 97 مباراة دولية سجل خلالها 25 هدفاً مع 46 تمريرة حاسمة. تعرض لانتقادات شديدة من قبل وسائل الاعلام البلجيكي بعد كأس العالم في قطر لعدم ظهوره بالمستوى المأمول.

    المزيد من منوعات

    بيكيه وشاكيرا
    بالفيديو.. خلاف كبير بين شاكيرا ووالدة بيكيه وسط الشارع
    كرة القدم- تعبيرية
    بسبب تصرف غريب.. إيقاف حكم مصري لأجل غير مسمى
    شعار نادي أرسنال
    بسبب إصابه في الركبة.. تومياسو مدافع أرسنال يغيب لنهاية الموسم

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    قرار إيراني بسحب حزب الله من اليمن
    بالفيديو.. تفاعل كبير بعد طرح البرومو التشويقي لبرنامج "رامز نيفر إند"
    أسعار المحروقات
    جدول ثالث لأسعار المحروقات... إليكم التسعيرة الجديدة