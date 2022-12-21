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تعيين كريستوفر فيفيل مديرا فنيا جديدا لنادي تشيلسي

منذ 5 دقائق
نادي تشيلسي

نادي تشيلسي

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عين تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (الأربعاء 21-12-2022) كريستوفر فيفيل مديرا فنيا للنادي في إطار الملكية الجديدة بقيادة تود بولي وكليرليك كابيتال.

وسبق لفيفيل العمل مع رازن بال شبورت لايبزيج حيث كان مسؤولا عن التعاقدات واكتشاف المواهب عبر جميع الفئات السنية في بلده ألمانيا.

وقال فيفيل، الذي عمل أيضا مع نادي سالزبورج، إن تشيلسي يبني “المشروع الأكثر إثارة في كرة القدم العالمية”.

وأضاف “في ظل الملكية الجديدة، وفي وجود المدرب جراهام بوتر وباقي أفراد القيادة الرياضية، هناك فلسفة واضحة ومستدامة تقوم على تحليل الأداء والبيانات والابتكار وأتطلع إلى القيام بدور في هذا الإطار”.

ويحتل تشيلسي المركز الثامن في الدوري الممتاز.

    المصدر :
  • رويترز

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