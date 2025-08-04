تغريم أحمد السقا بـ200 جنيه.. وما علاقة مها الصغير؟

من جديد تعود أخبار كل من الفنان أحمد السقا وطليقته مها الصغير إلى الواجهة بعد سلسلة من الأزمات.

وفس التفاصيل أصدرت النيابة العامة في الشيخ زايد أمرًا جنائيًا ضد الفنان أحمد السقا بتغريمه 200 جنيه، لاتهام طليقته مها الصغير له بالاعتداء عليها داخل كومباوند شهير بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة المصرية.

وكشف مصدر قضائي أن النيابة العامة، بعد الاطلاع على أوراق القضية ورؤيتها أن الجريمة من الجنح البسيطة أو المخالفات التي لا تستدعي الإحالة إلى المحكمة، أصدرت أمرًا جنائيًا بموجب المواد من 323 إلى 330 من قانون الإجراءات الجنائية، يقضي بالاكتفاء بتوقيع غرامة مالية قدرها 200 جنيه فقط دون إحالة المتهم إلى جلسة محاكمة أمام القاضي.

حررت الإعلامية مها الصغير وسائقها محضرًا رسميًا بقسم شرطة زايد، اتهما فيه طليقها الفنان أحمد السقا بالتعدي عليهما بالسب والضرب، في واقعة وقعت داخل كمباوند بمدينة السادس من أكتوبر، حسبما ورد في المحضر.

وحسب رواية الشاكيين، بدأت الواقعة أثناء دخول مها الصغير وسائقها إلى الكمباوند، حيث فوجئا بسيارة الفنان أحمد السقا تعترض طريقهما بشكل مفاجئ، في محاولة لمنعهما من الدخول، ما تسبب في حالة من الارتباك.

وتوضح المادة 323 من قانون الإجراءات الجنائية المصري: “إذا رأت النيابة العامة أن الجريمة لا تستوجب الحكم بعقوبة أشد من الغرامة، فلها أن تطلب من المحكمة إصدار أمر جنائي بالغرامة فقط”.

وأعلن الفنان المصري أحمد السقا انفصاله رسميًا عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج دام أكثر من 26 عامًا، وأثمر عن ثلاثة أبناء: ياسين، وحمزة، ونادية.

وشهدت حياة السقا وزوجته حالة من الهدوء والاستقرار في سنوات الزواج الأولى، لكن تبدل هذا الهدوء لعاصفة من الأزمات المتكررة، حتى طاردتهما شائعات الانفصال مرات عديدة خلال الفترة الماضية، وهو ما كان ينفيه الطرفان دائماً، لكن بعد أن تسربت أخبار انفصالهما إلى الوسط الفني اضطر أن يعلن عنها أحمد السقا حتى ينهي الحديث في هذا الأمر.