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تغريم أرسنال 40 ألف إسترليني بسبب تصرفات لاعبيه!

منذ 19 دقيقة
شعار نادي أرسنال

شعار نادي أرسنال

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فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غرامة مالية على أرسنال قدرها 40 ألف جنيه إسترليني (48820 دولارا) اليوم الجمعة لفشله في السيطرة على لاعبيه خلال التعادل السلبي مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مطلع الشهر الحالي.

ورفض الحكم أندرو مادلي طلب لاعبي أرسنال باحتساب ركلتي جزاء متأخرتين بسبب لمسة يد محتملة في الوقت المحتسب بدل الضائع واعترضوا على قرار مادلي الذي أشهر تسعة انذارات.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان “أرسنال اعترف بأنه فشل في التحكم في تصرفات لاعبيه بطريقة منظمة خلال الدقيقة 95”.

كما اتهم الاتحاد النادي اللندني أمس الخميس للأسباب نفسها خلال الفوز 3-صفر على ملعب في أكسفورد يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

    المصدر :
  • رويترز

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